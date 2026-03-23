Prima pagină » Știrile zilei » Cum va fi vremea în București în ultima săptămână din martie: ploi și temperaturi de până la 18 grade

Cum va fi vremea în București în ultima săptămână din martie: ploi și temperaturi de până la 18 grade

Bucureștenii vor avea parte de o vreme schimbătoare în următoarele zile, cu ploi slabe la început de interval, urmate de o încălzire treptată, dar și de episoade de instabilitate.
Cum va fi vremea în București în ultima săptămână din martie: ploi și temperaturi de până la 18 grade
Mădălina Dinu
23 mart. 2026, 10:28, Știrile zilei

În noaptea de 22 spre 23 martie, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua slab. Vântul va sufla moderat la începutul intervalului, apoi va slăbi, iar temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 5 grade, anunță ANM.

Pe parcursul zilei de 23 martie și în noaptea următoare, vremea se menține închisă. Cerul va fi mai mult noros și vor fi ploi slabe temporare. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor varia între 10 și 11 grade ziua și 3…5 grade noaptea.

Din 24 martie, vremea începe să se încălzească. Valorile termice vor deveni ușor peste normalul perioadei, cu maxime de 15…17 grade și minime de 4…6 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va rămâne slab până la moderat.

Pe 25 martie, temperaturile se mențin ridicate pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros în prima parte a zilei, apoi variabil. Maximele vor ajunge la 16…17 grade, iar minimele vor coborî la 2…5 grade.

Pe 26 martie, vremea va fi în general frumoasă și ușor mai caldă. Cerul va fi variabil, cu posibile înnorări și ceață în a doua parte a nopții. Temperatura maximă va atinge aproximativ 18 grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între 3 și 6 grade.

Pentru perioada 27–30 martie, meteorologii anunță o răcire treptată a vremii în Capitală. Temperaturile vor reveni spre valorile normale pentru această perioadă, iar ploile vor apărea temporar.

