Curtea de Apel SUA permite guvernului să taie finanțarea Medicaid pentru Planned Parenthood

Hotărârea Curții de Apel a Primului Circuit anulează decizia luată în iulie de judecătoarea Indira Talwani, care considerase că „Legea Mare și Frumoasă” ar putea încălca Constituția, deoarece viza direct Planned Parenthood ca sancțiune pentru furnizarea de servicii de avort. De asemenea, judecătoarea considera că legea ar încălca Primul Amendament, susținând că legea afectează și filialele care nu oferă avorturi.

Departamentul de Justiție a argumentat în fața instanței că judecătoarea Talwani și-a depășit atribuțiile pentru a bloca legea. De asemena, s-a argumentat că reducerea finanțărilor nu nu constituie o pedeapsă în sensul „Legii de proscriere”, interzise de Constituție. Legea de proscriere este un act legislativ care pedepsește o persoană sau un grup de persoane fără proces.