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Curtea Supremă a SUA: statele pot număra buletinele de vot prin corespondență sosite după ziua alegerilor

Curtea Supremă a SUA (SCOTUS) a decis ca statele să poată număra buletinele de vot prin corespondență sosite după ziua alegerilor.
Curtea Supremă a SUA: statele pot număra buletinele de vot prin corespondență sosite după ziua alegerilor
Sorina Matei
29 iun. 2026, 17:16, Știri externe
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Curtea Supremă a confirmat luni legile statelor americane care iau în considerare buletinele de vot prin corespondență sosite după ziua alegerilor, o respingere neașteptată după atacurile președintelui Donald Trump asupra votului prin corespondență, transmite CNN.

Instanța a respins argumentele republicanilor conform cărora această practică, adoptată de peste o duzină de state, contravine legilor federale care stabilesc ziua alegerilor din noiembrie.

Președintele Donald Trump a spus repetat că numărarea lungă a voturilor echivalează cu „trișatul”, inclusiv într-un interviu recent acordat NBC, în care s-a plâns de procesarea buletinelor de vot în cursa pentru funcția de primar al orașului Los Angeles.

Președintele Curții Supreme, John Roberts, și judecătoarea Amy Coney Barrett s-au alăturat celor trei liberali din majoritate.

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