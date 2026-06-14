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Dacă lași plata facturilor pe ultima sută de metri, psihologii spun că ai această calitate comună

Psihologii spun că toate persoanele care lasă plata facturilor pe ultima sumă de metri au întotdeauna această calitate comună.
Dacă lași plata facturilor pe ultima sută de metri, psihologii spun că ai această calitate comună
Ioana Târziu
14 iun. 2026, 10:00, Life-Inedit
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Persoanele care amână mereu plata facturilor până în ultima secundă împărtășesc, de regulă, o trăsătură principală, relatează Gândul.

Există multe dezbateri și studii în psihologie pe această temă, iar concluzia este destul de clară.

Trăsătura comună este procrastinarea cronică. Aceasta este alimentată de o aversiune față de sarcini repetitive sau neplăcute, potrivit sursei.

„Lenea” sau „uitarea” sunt în realitate mituri

„Lenea” sau „uitarea” sunt doar mituri. Psihologii au identificat o trăsătură comună și mai specifică, respectiv deficitul de autoreglare emoțională.

Amânarea plății facturilor nu este o problemă de management al timpului. Aceasta este o problemă de management al emoțiilor. Calitatea (sau mecanismul) pe care aceste persoane o au în comun este tendința de a prioritiza confortul emoțional pe termen scurt, în detrimentul bunăstării pe termen lung.

Cum funcționează

  • Evitarea disconfortului. Facturile vin la pachet cu emoții negative — stres legat de bani, senzația de pierdere (vezi cum îți pleacă banii din cont) sau pur și simplu plictiseala unei sarcini administrative. Pentru a evita aceste emoții, creierul alege să amâne acțiunea;
  • Optimizarea impulsivă a stării de spirit. Persoana simte o ușurare imediată când închide aplicația de banking sau pune factura într-un sertar. Creierul recompensează această evitare, chiar dacă stresul va reveni înzecit la data scadentă;

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