Dacă lași plata facturilor pe ultima sută de metri, psihologii spun că ai această calitate comună

Persoanele care amână mereu plata facturilor până în ultima secundă împărtășesc, de regulă, o trăsătură principală, relatează Gândul.

Există multe dezbateri și studii în psihologie pe această temă, iar concluzia este destul de clară.

Trăsătura comună este procrastinarea cronică. Aceasta este alimentată de o aversiune față de sarcini repetitive sau neplăcute, potrivit sursei.

„Lenea” sau „uitarea” sunt în realitate mituri

„Lenea” sau „uitarea” sunt doar mituri. Psihologii au identificat o trăsătură comună și mai specifică, respectiv deficitul de autoreglare emoțională.

Amânarea plății facturilor nu este o problemă de management al timpului. Aceasta este o problemă de management al emoțiilor. Calitatea (sau mecanismul) pe care aceste persoane o au în comun este tendința de a prioritiza confortul emoțional pe termen scurt, în detrimentul bunăstării pe termen lung.

Cum funcționează