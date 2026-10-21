Dominic Fritz acuză AUR că mimează opoziția: Prin votul lor pentru moțiunea de cenzură au deschis ușa unui Guvern PSD

Dominic Fritz a anunțat că parlamentarii USR vor monitoriza foarte atent activitatea guvernamentală și că vor veni cu propuneri și soluții, în colaborare cu PNL sau UDMR, dacă opiniile sunt congruente.

„Vom urmări foarte concret rezultatele PSD-ului și lipsa de rezultate, blocajul reformelor și așa mai departe. Și evident că vom veni și cu propriile noastre propuneri și soluții. Și vom face asta acolo unde se suprapun ideile noastre și cu partenerii din PNL și UDMR”, a declarat Fritz, miercuri, într-o conferință de presă.

„AUR nu este un partid de opoziție, stârnește doar emoții”

Liderul USR a lansat critici la adresa AUR, susținând că formațiunea nu acționează ca un partid de opoziție, iar prin poziționările radicale încearcă doar să mascheze o colaborare cu Partidul Social Democrat.

„Vom face opoziție în contrast cu AUR, care nu este interesat de rezultate, ci este doar interesat de a stârni emoții ca să acopere colaborarea lor cu PSD”, a continuat Fritz.

Acesta a acuzat că votarea moțiunii de cenzură a pornit criza politică, care a rezultat, într-un final, într-o guvernare din care face parte doar PSD.

„Să nu uităm că AUR nu este un partid de opoziție. AUR este un partid care prin votul lor pentru moțiunea de cenzură aou deschis ușa pentru o guvernare monocoloră PSD. Și care cu tot felul de înțelegeri subterane în Parlament, astăzi ajută ca PSD să poată fura în continuare”, a mai spus liderul USR.

Guvernul propus de Luca Niculescu a primit marți votul de învestitură în Parlament, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă. Membrii noului Cabinet au depus jurământul la Palatul Cotroceni în prezența președintelui Nicușor Dan.

Noul Guvern are o componență mixtă, singurul partid politic prezent în echipa de la Palatul Victoria este Partidul Social Democrat care ocupă 11 ministere, restul fiind conduse de miniștri independenți.