Dominic Fritz începe atacurile la adresa PSD: Românii deja plătesc mai mulți bani pentru ca PSD să controleze acest Guvern

Dominic Fritz a declarat că noul Guvern se află sub controlul Partidului Social Democrat, subliniind că premierul independent Luca Niculescu nu va avea liberatate de decizie și va fi constant supus șantajelor social-democraților.

„Nu va fi un guvern în care premierul va avea vreun fel de libertate să ia decizii proprii. Premierul va fi constant șantajat de PSD, care va avea grijă doar și doar de propriile interese. Și vedem asta deja cu primele decizii”, a spus Fritz, într-o conferință de presă.

Acesta a vorbit și despre primele acțiuni ale miniștrilor PSD, subliniind că principala prioritate va fi atacare foștilor miniștri din partea USR, pentru „a-și acoperi propria incompetență”.

„PSD are de gând să-și acopere propria incompetență și corupție cu atacuri la miniștrii performanți USR. Asta este filmul pe care îl vom vedea în următoarele săptămâni și luni. Puține rezultate, multe atacuri la cei care au livrat ceva”, a declarat fostul primar al Timișoarei.

„Nevoia de control a PSD-ului costă”

Dominic Fritz a pus accentul pe creșterea aparatului guvernamental, acuzând social-democrații că au impus noi demnitari în ciuda eforturilor de reducere a costurilor de funcționare a statului.

„Avem cinci secretari de stat în plus, doi miniștri în plus. Și asta înseamnă că nevoia de control a PSD-ului costă. Românii deja plătesc mai mulți bani pentru ca PSD să controleze acest guvern decât înainte. Și pot să spun că este pentru mulți alegători frustrant să vadă cum după peste un an de respect pentru banul public, acum să intre din nou un guvern care a anunțat dezmățul”, a conchis Dominic Fritz.

Noul Guvern al României

Guvernul propus de Luca Niculescu a primit marți votul de învestitură în Parlament, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă. Membrii noului Cabinet au depus jurământul la Palatul Cotroceni în prezența președintelui Nicușor Dan.

Noul Guvern are o componență mixtă, singurul partid politic prezent în echipa de la Palatul Victoria este Partidul Social Democrat care ocupă 11 ministere, restul fiind conduse de miniștri independenți.