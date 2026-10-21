Prima pagină » Știrile zilei » Dominic Fritz începe atacurile la adresa PSD: Românii deja plătesc mai mulți bani pentru ca PSD să controleze acest Guvern

Dominic Fritz începe atacurile la adresa PSD: Românii deja plătesc mai mulți bani pentru ca PSD să controleze acest Guvern

Președintele USR, Dominic Fritz, a început miercuri atacurile la adresa Guvernului, acuzând extinderea numerică a cabinetului și avertizând că social-democrații vor încerca să își protejeze propriile interese prin atacuri la adresa foștilor miniștri USR.
Dominic Fritz începe atacurile la adresa PSD: Românii deja plătesc mai mulți bani pentru ca PSD să controleze acest Guvern
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
21 oct. 2026, 11:55, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dominic Fritz a declarat că noul Guvern se află sub controlul Partidului Social Democrat, subliniind că premierul independent Luca Niculescu nu va avea liberatate de decizie și va fi constant supus șantajelor social-democraților. 

„Nu va fi un guvern în care premierul va avea vreun fel de libertate să ia decizii proprii. Premierul va fi constant șantajat de PSD, care va avea grijă doar și doar de propriile interese. Și vedem asta deja cu primele decizii”, a spus Fritz, într-o conferință de presă. 

Acesta a vorbit și despre primele acțiuni ale miniștrilor PSD, subliniind că principala prioritate va fi atacare foștilor miniștri din partea USR, pentru „a-și acoperi propria incompetență”. 

„PSD are de gând să-și acopere propria incompetență și corupție cu atacuri la miniștrii performanți USR. Asta este filmul pe care îl vom vedea în următoarele săptămâni și luni. Puține rezultate, multe atacuri la cei care au livrat ceva”, a declarat fostul primar al Timișoarei. 

„Nevoia de control a PSD-ului costă”

Dominic Fritz a pus accentul pe creșterea aparatului guvernamental, acuzând social-democrații că au impus noi demnitari în ciuda eforturilor de reducere a costurilor de funcționare a statului. 

„Avem cinci secretari de stat în plus, doi miniștri în plus. Și asta înseamnă că nevoia de control a PSD-ului costă. Românii deja plătesc mai mulți bani pentru ca PSD să controleze acest guvern decât înainte. Și pot să spun că este pentru mulți alegători frustrant să vadă cum după peste un an de respect pentru banul public, acum să intre din nou un guvern care a anunțat dezmățul”, a conchis Dominic Fritz. 

Noul Guvern al României

Guvernul propus de Luca Niculescu a  primit marți votul de învestitură în Parlament, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă. Membrii noului Cabinet au depus jurământul la Palatul Cotroceni în prezența președintelui Nicușor Dan.  

Noul Guvern are o componență mixtă, singurul partid politic prezent în echipa de la Palatul Victoria este Partidul Social Democrat care ocupă 11 ministere, restul fiind conduse de miniștri independenți. 

Recomandarea video

UE se îndreaptă către furtuna politică perfectă / “Suntem atacați din trei părți: SUA, Rusia și China” (Politico)
G4Media
Eva Lys și-a surprins fanii cu ultima poză postată » Vorbește deschis despre homosexualitate și relația cu un tenismen: „Mesajul meu e clar”
GSP.ro
Moștenirea lui Ilie Bolojan pentru Luca Niculescu. Premierul demis se laudă că îi predă noului prim-ministru o economie „redresată corect”: cel mai mare deficit și cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, datorie de 60% din PIB și economia în recesiune
Gandul
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Cancan
Imaginie geniale: Gigi Becali a ieșit la shopping cu Luțu și mini-Luțu! Au cumpărat un cuier și scaune cu „blană de oaie” pentru biserică
Prosport
Elevul care a transmis sute de amenințări teroriste în România și SUA a fost admis la facultate. Spune că singurătatea şi plictiseala l-au determinat să comită infracțiuni
Libertatea
Când este momentul potrivit să pornești centrala termică. Cum poți încălzi locuința fără să crească factura la curent
CSID
Noul Audi Q7 a fost prezentat oficial în România. Cât costă rivalul lui BMW X5 sau Volvo XC90?
Promotor