Efectele celui mai nociv ulei utilizat în nutriția umană: probleme cardiovasculare, creștere în greutate și creșterea glicemiei

În mod surprinzător, uleiul de palmier (adesea numit în mod eronat grăsime de palmier, deoarece este solid la temperatura camerei) a înregistrat o creștere considerabilă a producției globale în ultimii ani, crescând de la 43 de milioane de tone în 2009 la 79 de milioane de tone în 2023. Acest lucru i-a consolidat poziția ca una dintre cele mai utilizate grăsimi în alimentația umană, scrie El Economista.

Faptul că este o grăsime vegetală, cu costuri de producție reduse și transport ușor, a dus la răspândirea sa rapidă. Totuși, nu sunt toate vești bune. De ani de zile, oamenii de știință au confirmat că acizii grași din uleiul de palmier sunt asociați cu o prevalență mai mare a bolilor cardiovasculare .

Boli înrudite

Mai mult, studiile efectuate pe șoareci au arătat că există o relație directă între consumul acestei grăsimi și dezvoltarea aterosclerozei (acumularea de grăsime în pereții arteriali), favorizând astfel creșterea în greutate și creșterea nivelului de glucoză din sânge.

Dar de ce se întâmplă asta? Uleiul de palmier este digerat în tractul digestiv deoarece sucul pancreatic conține lipaze care eliberează acid palmitic. Acesta este absorbit direct în intestin și trece în fluxul sanguin, care îl distribuie către diferite țesuturi.

Nu toată lumea reacționează la fel

Acidul palmitic se leagă de proteinele noastre prin intermediul aminoacidului cisteină într-un proces cunoscut sub numele de palmitoilare, deși proteinele specifice de care se leagă nu sunt încă pe deplin înțelese. Se estimează că se leagă de STAT3, crescând potențialul agresiv al tumorilor . Modificarea acestor proteine ​​suprimă, de asemenea, răspunsul imun, împiedicând potențial imunoterapia împotriva cancerului. În plus, atunci când se leagă de o altă proteină numită gasdermin D, declanșează procese inflamatorii.

De fapt, lista moleculelor afectate atunci când acidul palmitic intră în corpul nostru este foarte extinsă. Cu toate acestea, nu toată lumea reacționează în același mod . Prezența sau absența cisteinei în proteinele noastre, precum și activarea anumitor enzime capabile să elimine acidul palmitic invadator, ne permite să diferențiem între indivizii care îl reface și cei care nu o fac.