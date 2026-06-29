Emilia Șercan câștigă pe fond procesul cu Adrian Cioroianu. Decizia Tribunalului București

Decizia pe fond a Tribunalului București este următoarea:

„În baza art.396 alin.3 C.p.p. în referire la art.80 alin.1 C.p. dispune renunţarea la aplicarea pedepsei faţă de inculpatul Anonimizat 1 (Adrian Cioroianu) pentru săvârşirea infracţiunii de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prev. de art. 304 alin. 1 C. pen.

pentru săvârşirea infracţiunii de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prev. de art. 304 alin. 1 C. pen. În baza art.81 alin.1 C.p. aplică inculpatului sancţiunea avertismentului.

Atrage atenţia asupra disp. art.81 alin.2 C.p. şi art.82 alin.3 C.p.

În baza art. 25 rap. la art. 397 C.p.p. şi art. art. 1373 în referire la art.1382 C.civ. admite acţiunea civilă exercitata de partea civilă Şercan Emilia şi dispune obligarea inculpatului, în solidar cu partea responsabilă civilmente Biblioteca Naţională a României la plata sumei de 5000 lei cu titlu de daune morale.

În temeiul art. 398 C.proc.pen. rap. la art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpatul Anonimizat 1 în solidar cu aceeaşi parte responsabilă civilmente la plata sumei de 1200 lei(din care, suma de 800 lei este aferentă urmaririi penale), cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art.276 alin.1 C.p.p. obligă inculpatul în solidar cu aceeaşi parte responsabilă civilmente la plata sumei de 12.638 lei cu titlu de cheltuieli judiciare(onorariu apărător ales, conform dovezilor anexate), către partea civilă Şercan Emilia.

În baza art.29 alin.4 din Legea 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale a României, admite cererea de sesizare a CCR cu excepţia de neconstituţionalitate a disp. art.304 alin.1 C.P.

Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărîrii. Definitivă în privinţa dispoziţiei de admitere a cererii de sesizare a CCR. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C.proc.pen., prin punerea hotărârii la dispoziția inculpatului și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 29. 06. 2026″.

a reacționat pe contul său de socializare Jurnalista Emilia Șercan „Tribunalul București s-a pronunțat azi în dosarul penal în care Adrian Cioroianu a fost trimis în judecată pentru divulgare de informații secrete sau nepublice în legătură cu dezvăluirea publică a faptului că îî verificam teza de doctorat a lui Mircea Geoană.

Instanța a constatat următoarele:

Că Adrian Cioroianu a săvârșit infracțiunea de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Instanța însă a decis însă să renunțe la aplicarea unei pedepse și să îi aplice un avertisment, care este cea mai ușoară sancțiune prevăzută de Codul penal.

Ca să rezum ideea deciziei, Adrian Cioroianu este infractor necondamnat, iar instanța i-a aplicat o sancțiune penală, dar nu a considerat necesar să-i aplice și o pedeapsă.

Încă un lucru: instanța mi-a admis acțiunea civilă, ceea ce înseamnă că mi-a dat dreptate în legătură cu existența unui prejudiciu și a dispus ca Adrian Cioroianu să-mi achite, în solidar cu Biblioteca Națională, suma de 5.000 de lei cu titlul de daune morale.

Adrian Cioroianu va trebui să îmi achite integral și onorariul de avocat, dar și să plătească 1.200 de lei statului cu titlu de cheltuieli de judecată.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

„În februarie 2024, după ce a scris pe Facebook că la Biblioteca Națională este frig și am pus o poză din interior, Adrian Cioroianu, pe atunci director al bibliotecii, a divulgat faptul că îi verificam teza de doctorat a lui Mircea Geoană.

Deși i-am atras atenția de două ori că săvârșește o infracțiune, pentru că ce studiam eu la Biblioteca nu era informație publică, ba era protejată de GDPR și de regulamentele interne al instituției, Cioroianu a continuat să facă public acest lucru pe Facebook.