Familia lui George Floyd cere O NOUĂ AUTOPSIE. Raportul oficial păre că încearcă să îi scuze pe poliţişti

Între timp, un nou video, pe care îl poţi vedea mai jos, arată cum nu unul, ci trei poliţişti stăteau cu genunchii pe George Floyd, în timp ce acesta, în ultimele sale momente, îi implora să îl lase să respire.

Familia lui Floyd a dezvăluit că l-a plătit pe renumitul patolog criminalist Dr. Michael Baden pentru a efectua o a doua autopsie independentă, argumentând că „Familia nu are încredere Departamentului de Poliţie din Minneapolis. Cum am putea? Am văzut deja adevărul”.

Baden va ajunge la Minneapolis în cursul zilei de astăzi şi a declarat pentru Fox News că propriul său rezultat va fi comunicat la începutul săptămânii viitoare.

Minneapolis se confruntă cu cea de-a cincea zi de proteste intense. Manifestanţii cer să se facă lumină în acest caz şi pedepse mult mai mari pentru ofiţerii de poliţie care fac abuz, în urma zecilor de cazuri în care persoane afro-americane au fost ucise fără ca ele să fi reprezentat un pericol real pentru poliţişti. Mai multe manifestaţii au izbucnit în toată ţara, inclusiv la Washington D.C., în apropierea Casei Albe.