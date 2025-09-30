Filmul ”The Simpsons” revine cu o continuare după două decenii

Bazată pe popularul și longevivul serial animat american al Fox – care urmărește viețile lui Homer, Marge și ale celor trei copii ai lor, Bart, Lisa și Maggie – continuarea, care nu are încă un titlu, va fi lansată pe 23 iulie 2027, au confirmat luni 20th Century Studios și Disney.

În primul film, lansat în 2007, Homer polua accidental rezervele de apă din Springfield și apoi încerca să-și salveze familia și orașul, care fuseseră izolate sub un imens dom de sticlă.

Afișul noului film, distribuit pe diverse platforme de socializare, arată o gogoașă fiind apucată, alături de sloganul: „Homer se întoarce pentru a doua oară”.

Fanii entuziasmați au postat comentarii sub poster, mulți dintre ei satirizând genericul de început al serialului cu imagini ale lui Bart scriind pe tabla școlii: „Nu voi aștepta 20 de ani pentru a face un alt film”.

The Simpsons a apărut pentru prima dată în 1987 sub formă de scurtmetraje de desene animate, înainte de a avea propriul serial TV doi ani mai târziu, potrivit BBC.

Desenul animat, creat de Matt Groening, a fost difuzat timp de 37 de sezoane. Recent, a fost reînnoit până la sezonul 40, care va fi difuzat în 2028/29.

Primul film, regizat de David Silverman, a încasat aproximativ 536 de milioane de dolari (400 de milioane de lire sterline) la box-office-ul global și, potrivit unor zvonuri, se vorbea de ani buni despre o continuare, dar nimic oficial nu a fost confirmat până acum.

Producătorul Matt Selman a declarat recent pentru Variety că streamingul a ajutat serialul nu numai să rămână relevant pentru spectatorii mai în vârstă, ci și să câștige noi fani.

„Acum, în loc să-l urmărească după-amiaza la televiziunea locală, copiii îl pot urmări oricând, toată ziua, pentru totdeauna”, a spus el.