Fondatorul SOS Satele Copiilor este acuzat post-mortem de abuzuri sexuale

Anunțul a fost făcut joi de reprezentanții organizației caritabile, activă în peste 130 de țări – inclusiv în România. Într-un comunicat citat de Reuters, SOS Children’s Villages a precizat că a identificat opt cazuri documentate intern care îl implică direct pe fondatorul ei, austriacul Hermann Gmeiner.

„În ultimele săptămâni, alte victime, inclusiv foști sau actuali angajați, au ieșit în față în cadrul investigației”, se arată în declarația oficială, care menționează că organizația investighează fiecare raport și „a intensificat cercetările interne privind cazurile din trecut”.

Compensații pentru victimele violențelor

Potrivit sursei citate, faptele au avut loc în mai multe centre din Austria între anii 1950 și 1980. Opt victimele, ale căror cazuri au fost soluționate între 2013 și 2023, au primit despăgubiri cuprinse între 5.000 și 25.000 de euro fiecare, iar faptele includ „violență sexuală și fizică”.

Reprezentanții SOS Children’s Villages International au precizat că nu există dovezi privind abuzuri comise de Gmeiner în afara Austriei.

Ancheta continuă

Fondată în 1949 pentru a sprijini copiii orfani ai celui de-Al Doilea Război Mondial, organizația a anunțat că va preda toate documentele relevante pentru investigații: „SOS Satele Copiilor va preda imediat toate documentele recuperate până acum și va continua să transmită documente suplimentare comisiei independente de anchetă”.

Totodată, aceasta a anunțat un „restart” instituțional, în timp ce investighează și alte acuzații de rele tratamente apărute în ultimii ani în centrele sale.

Hermann Gmeiner, fondatorul SOS Satele Copiilor, a condus organizația în primele decenii de existență și a murit în 1986, la vârsta de 66 de ani. Faptele investigate până acum s-au petrecut în perioada în care acesta era activ în cadrul organizației.