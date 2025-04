Gabriela Ruse, în optimile turneului WTA 250 de la Rouen

Ruse (27 de ani) s-a impus cu 1-6, 6-1, 6-4, în meciul cu Elsa Jacquemot (21 ani), beneficiara unui wild-card, în aproape două ore de joc, informează ProSport.

Elina Svitolina (Ucraina, locul 18 WTA) este principala favorită a turneului de la Rouen, un turneu la care pe tabloul principal se află opt jucătoare din Franța.

Acesta era turneul de revenire al lui Alize Cornet, pentru care beneficiase de un wild card, însă din motive medicale a fost nevoită să se retragă în ultimul moment. Campioana din 2024 este americanca Sloane Stephens.

În ediția precendentă, Gabriela Ruse, venită din calificări, a ajuns până în faza sferturilor de finală, pe care le-a pierdut în fața experimentatei Caroline Garcia, locul 23 WTA la acel moment.

În meciul cu Elsa Jacquemot, Gabriela Ruse a avut un as, patru duble greșeli și un procentaj de 80% pe primul serviciu, reușind trei break-uri din șapte

„Elsa e una dintre prietenele mele, a fost un meci greu. Nu am jucat prea bine la început, am greșit mult, dar apoi am reușit să fiu mai agresivă și să îmi fac jocul. Știam că aleargă mult și că rezistă. Anul trecut am ajuns în sferturi și sunt foarte fericită că sunt din nou aici”, a spus Gabriela Ruse în interviul de pe teren.

Pentru accesul în optimile de finală Gabriela Ruse și-a asigurat 30 de puncte WTA și un premiu de 3.624 euro.

În optimi, românca o va întâlni pe învingătoarea dintre Camilla Rosatello (Italia, locul 288 WTA) și Alycia Parks (SUA, locul 53 WTA).

România mai are o jucătoare pe tabloul principal de la Rouen, pe Jaqueline Cristian (locul 66 WTA), care va juca, marți, cu franțuzoaica Diane Parry (locul 115 WTA).

Acesta este al treilea meci direct între Cristian și Parry, fiecare având câte o victorie

Cristian s-a impus în 2021, la un turneu ITF W60, iar succesul lui Parry a fost în 2024, în turul inagural de la Miami Open.

Dacă trece de primul tur, Cristian se va confrunta cu o altă jucătoare din Franța, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (locul 291 WTA). Aceasta, venită din calificări, a reușit să o învingă pe italianca Lucia Bronzetti (locul 58), cu 6-2, 6-3.

În clasamentul WTA publicat luni, nu a fost consemnată vreo schimbare în top, astfel că primul loc este ocupat în continuare de Aryna Sabalenka (Belarus, cu 10.541 de puncte). Aceasta este urmată de poloneza Iga Swiatek (7.470 puncte) și americanca Jessica Pegula (6.101 puncte).

Cea mai bună jucătoare din România este Jaqueline Cristian (locul 66 WTA, cu 948 de puncte). În Top 100 mai sunt: Irina Begu (locul 74 WTA, cu 880 puncte), Anca Todoni (locul 88 WTA, cu 776 puncte) și Gabriela Ruse (locul 90 WTA, cu 771 puncte). Una dintre cele mai longevive jucătoare din România, Sorana Cîrstea se află pe locul 119 WTA, cu 620 de puncte.