Germania va opri exporturile de arme către Israel

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că țara sa nu va autoriza niciun export de echipament militar care ar putea fi utilizat în Gaza „până la noi ordine”.

Măsura luată vineri de Germania, care este un susținător ferm al Israelului de zeci de ani, vine după ce cabinetul israelian a anunțat planuri de preluare a controlului asupra orașului Gaza.

Într-o declarație, Merz a subliniat că Israelul „are dreptul să se apere împotriva terorii Hamas” și a afirmat că eliberarea ostaticilor israelieni și negocierile „hotărâte” pentru încetarea focului în conflictul care durează de 22 de luni „sunt prioritatea noastră principală”. El a afirmat că Hamas nu trebuie să aibă niciun rol în viitorul Gazei, potrivit Independent.

„Acțiunea militară și mai dură a armatei israeliene în Fâșia Gaza, aprobată aseară de cabinetul israelian, face din ce în ce mai dificil pentru guvernul german să vadă cum vor fi atinse aceste obiective”, a adăugat el. „În aceste circumstanțe, guvernul german nu va autoriza niciun export de echipament militar care ar putea fi utilizat în Fâșia Gaza până la noi dispoziții”.

Guvernul german rămâne profund îngrijorat de suferința civililor din Gaza, a spus el, adăugând: „Odată cu ofensiva planificată, guvernul israelian poartă o responsabilitate și mai mare decât înainte pentru satisfacerea nevoilor acestora”.

El a solicitat Israelului să permită accesul complet pentru livrările de ajutoare — inclusiv pentru organizațiile ONU și alte ONG-uri — și a spus că Israelul „trebuie să continue să abordeze în mod cuprinzător și durabil situația umanitară din Gaza”.

Germania a solicitat, de asemenea, guvernului israelian „să nu ia măsuri suplimentare în vederea anexării Cisiordaniei”.