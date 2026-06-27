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Grand Prix-ul din Austria. George Russell de la Mercedes pleacă din pole-position

George Russell, pilotul echipei Mercedes a obținut plecare din pole position (1:06.113) pentru Marele Premiu al Austriei. Prima linie va fi completată de Charles Leclerc de la Ferrari, care a sosit la doar +0.236 secunde în spatele liderului.
Grand Prix-ul din Austria. George Russell de la Mercedes pleacă din pole-position
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
27 iun. 2026, 18:26, Sport
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Finalul sesiunii Q3 a fost marcat de Max Verstappen, care a pierdut controlul monopostului și s-a răsucit în virajul 9, provocând apariția imediată a steagurilor galbene duble. Pe fondul incidentului, Russell a obținut plecare din pole, fiind urmat de Charles Leclerc. 

A doua linie la grila de start va fi formată din Lewis Hamilton (Ferrari) și Kimi Antonelli (Mercedes). 

Max Verstappen a terminat calificările pe poziția a cincea, urmat de piloții McLaren, Lando Norris (locul 6) și Oscar Piastri (locul 7). 

Top 10 este completat de Isack Hadjar (Red Bull) și mașinile Racing Bulls pilotate de Lawson pe 9 și Lindblad pe 10. 

Clasamentul piloților 

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puncte
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 puncte
  3. George Russell (Mercedes) – 106 puncte
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puncte
  5. Lando Norris (McLaren) – 73 puncte
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 68 puncte
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 55 puncte
  8. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puncte
  9. Isack Hadjar (Red Bull) – 34 puncte
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 28 puncte
  11. Oliver Bearman (Haas) – 18 puncte
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 16 puncte
  13. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 13 puncte
  14. Carlos Sainz Jr. (Williams) – 6 puncte
  15. Alex Albon (Williams) – 5 puncte
  16. Esteban Ocon (Haas) – 3 puncte
  17. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puncte
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punct
  19. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puncte
  20. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puncte
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puncte
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puncte

Clasamentul constructorilor 

  1. Mercedes – 262 puncte
  2. Ferrari – 190 puncte
  3. McLaren – 141 puncte
  4. Red Bull Racing – 89 puncte
  5. Alpine – 57 puncte
  6. Racing Bulls – 41 puncte
  7. Haas F1 Team – 21 puncte
  8. Williams – 11 puncte
  9. Audi – 2 puncte
  10. Aston Martin – 1 punct
  11. Cadillac – 0 puncte

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