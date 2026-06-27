Grand Prix-ul din Austria. George Russell de la Mercedes pleacă din pole-position

Finalul sesiunii Q3 a fost marcat de Max Verstappen, care a pierdut controlul monopostului și s-a răsucit în virajul 9, provocând apariția imediată a steagurilor galbene duble. Pe fondul incidentului, Russell a obținut plecare din pole, fiind urmat de Charles Leclerc.
A doua linie la grila de start va fi formată din Lewis Hamilton (Ferrari) și Kimi Antonelli (Mercedes).
Max Verstappen a terminat calificările pe poziția a cincea, urmat de piloții McLaren, Lando Norris (locul 6) și Oscar Piastri (locul 7).
Top 10 este completat de Isack Hadjar (Red Bull) și mașinile Racing Bulls pilotate de Lawson pe 9 și Lindblad pe 10.
Clasamentul piloților
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puncte
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 puncte
- George Russell (Mercedes) – 106 puncte
- Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puncte
- Lando Norris (McLaren) – 73 puncte
- Oscar Piastri (McLaren) – 68 puncte
- Max Verstappen (Red Bull) – 55 puncte
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puncte
- Isack Hadjar (Red Bull) – 34 puncte
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 28 puncte
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puncte
- Franco Colapinto (Alpine) – 16 puncte
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 13 puncte
- Carlos Sainz Jr. (Williams) – 6 puncte
- Alex Albon (Williams) – 5 puncte
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puncte
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puncte
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punct
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puncte
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puncte
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puncte
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puncte
Clasamentul constructorilor
- Mercedes – 262 puncte
- Ferrari – 190 puncte
- McLaren – 141 puncte
- Red Bull Racing – 89 puncte
- Alpine – 57 puncte
- Racing Bulls – 41 puncte
- Haas F1 Team – 21 puncte
- Williams – 11 puncte
- Audi – 2 puncte
- Aston Martin – 1 punct
- Cadillac – 0 puncte