Grand Prix-ul din Austria. George Russell de la Mercedes pleacă din pole-position

Finalul sesiunii Q3 a fost marcat de Max Verstappen, care a pierdut controlul monopostului și s-a răsucit în virajul 9, provocând apariția imediată a steagurilor galbene duble. Pe fondul incidentului, Russell a obținut plecare din pole, fiind urmat de Charles Leclerc.

A doua linie la grila de start va fi formată din Lewis Hamilton (Ferrari) și Kimi Antonelli (Mercedes).

Max Verstappen a terminat calificările pe poziția a cincea, urmat de piloții McLaren, Lando Norris (locul 6) și Oscar Piastri (locul 7).

Top 10 este completat de Isack Hadjar (Red Bull) și mașinile Racing Bulls pilotate de Lawson pe 9 și Lindblad pe 10.

Clasamentul piloților

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puncte Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 puncte George Russell (Mercedes) – 106 puncte Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puncte Lando Norris (McLaren) – 73 puncte Oscar Piastri (McLaren) – 68 puncte Max Verstappen (Red Bull) – 55 puncte Pierre Gasly (Alpine) – 41 puncte Isack Hadjar (Red Bull) – 34 puncte Liam Lawson (Racing Bulls) – 28 puncte Oliver Bearman (Haas) – 18 puncte Franco Colapinto (Alpine) – 16 puncte Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 13 puncte Carlos Sainz Jr. (Williams) – 6 puncte Alex Albon (Williams) – 5 puncte Esteban Ocon (Haas) – 3 puncte Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puncte Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punct Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puncte Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puncte Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puncte Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puncte

Clasamentul constructorilor