Guvernul israelian recunoaște genocidul armean, accentuând tensiunile cu Turcia

Guvernul Israelului a aprobat duminică, în unanimitate, propunerea ministrului de externe Gideon Saar privind recunoașterea genocidului armean, potrivit unui anunț oficial al Ministerului de Externe.

„Nu este niciodată prea târziu să faci ceea ce trebuie, este atât o datorie morală, cât și una istorică. Genocidul armean rămâne și astăzi ținta unei campanii instituționalizate de negare și minimizare, inclusiv o rescriere manipulativă a istoriei, dusă în principal de guvernul turc”, a transmis Gideon Saar, potrivit AFP.

Decizia este considerată un pas important în plan diplomatic, însă aceasta mai trebuie confirmată de legislativul israelian pentru a intra în vigoare.

Tensionarea relațiilor Ierusalim – Ankara

Mai multe guverne israeliene au evitat recunoașterea oficială a genocidului, în mare parte pentru a nu afecta relațiile cu Turcia, fost partener strategic în regiune.

Relații dintre cele două state au fost afectate în contextul războiului din Gaza. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a devenit unul dintre cei mai duri critici ai Israelului, comparând în repetate rânduri liderii israelieni cu oficialii naziști. În replică, premierul Benjamin Netanyahu l-a etichetat pe Erdogan drept un „dictator antisemit care comite un genocid împotriva kurzilor”.

Astfel, autoritățile de la Ankara suspendat majoritatea relațiilor comerciale cu Israelul și a devenit un susținător diplomatic al Palestinei.

Turcia respinge ferm utilizarea termenului de „genocid” pentru a descrie masacrele comise împotriva armenilor în timpul Primului Război Mondial, în contextul prăbușirii Imperiului Otoman.

Cu toate acestea, atrocitățile comise în 1915, în urma cărora au murit până la 1.5 milioane de armeni, sunt recunoscute ca genocid de mai multe state precum Statele Unite, Franța și Germania.