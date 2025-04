HBO confirmă distribuția pentru Dumbledore, Snape și alți angajați Hogwarts în serialul Harry Potter

Distribuția include acum următorii membri ai serialului: John Lithgow („Conclave”, „The Crown”) în rolul lui Albus Dumbledore, Janet McTeer („Tumbleweeds”, „The White Queen”) în rolul lui Minerva McGonagall, Paapa Essiedu („I May Destroy You”, „Gangs of London”) în rolul lui Severus Snape, și Nick Frost („Shaun of the Dead”, „Hot Fuzz”) în rolul lui Rubeus Hagrid. Anterior, fusese anunțat că toți cei patru actori erau în discuții pentru serial.

În plus, Luke Thallon („Leopoldstadt”, „Patriots”) s-a alăturat în rolul recurent al lui Quirinus Quirrell. Paul Whitehouse („The Fast Show”, „Harry & Paul”) va apărea în rolul recurent al lui Argus Filch.

„Ne bucurăm să anunțăm distribuția lui John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon și Paul Whitehouse în rolurile lui Dumbledore, McGonagall, Snape, Hagrid, Quirrell și Filch”, au declarat producătorii executivi ai serialului, Francesca Gardiner și Mark Mylod.

În ceea ce privește rolurile principale, cele ale lui Harry, Ron și Hermione, HBO a lansat în toamnă un casting deschis, cu peste 30.000 de propuneri. Se așteaptă ca serialul să înceapă filmările în această vară.

HBO descrie serialul ca fiind o „adaptare fidelă” a seriei de cărți de J.K. Rowling, recunoscută la nivel mondial.