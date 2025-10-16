Hibrizii plug-in poluează aproape la fel de mult ca mașinile pe benzină – raport

Aceste mașini, care pot funcționa atât cu baterii electrice, cât și cu motoare cu ardere internă, au fost promovate de producătorii auto europeni ca o modalitate de a parcurge distanțe lungi cu o singură încărcare – spre deosebire de mașinile complet electrice – reducând în același timp emisiile.

Datele arată că PHEV emit cu doar 19% mai puțin CO2 decât mașinile pe benzină și diesel, potrivit unei analize realizate joi de grupul non-profit Transport and Environment. În cadrul testelor de laborator, s-a presupus că acestea poluează cu 75% mai puțin, potrivit The Guardian.

Cercetătorii au analizat datele de la contoarele de consum de combustibil instalate la bordul a 800.000 de mașini înmatriculate în Europa între 2021 și 2023. Ei au constatat că emisiile reale de dioxid de carbon ale PHEV în 2023 erau de 4.9 ori mai mari decât cele din testele standardizate de laborator, după ce în 2021 erau de 3.5 ori mai mari.

„Emisiile reale sunt în creștere, în timp ce emisiile oficiale sunt în scădere”, a declarat Sofía Navas Gohlke, cercetătoare la Transport and Environment și coautoare a raportului. „Aceasta este diferența care se agravează și reprezintă o problemă reală. Drept urmare, PHEV poluează aproape la fel de mult ca mașinile pe benzină”.

Cercetătorii au atribuit cea mai mare parte a decalajului supraestimării „factorului de utilitate” – raportul dintre kilometrii parcurși în modul electric și totalul kilometrilor parcurși – constatând că 27% din conducere s-a făcut în modul electric, deși estimările oficiale presupuneau 84%.

Corecții

Comisia Europeană a anunțat două corecții ale raportului factorului de utilitate care vor reduce decalajul, dar nu îl vor elimina complet, potrivit analizei.

Chiar și atunci când mașinile erau conduse în modul electric, analiza a constatat că nivelurile de poluare erau cu mult peste estimările oficiale. Cercetătorii au afirmat că acest lucru se datorează faptului că motoarele electrice nu erau suficient de puternice pentru a funcționa singure, motoarele lor arzând combustibili fosili pentru aproape o treime din distanța parcursă în modul electric.

Patrick Plötz, șeful departamentului de economie energetică al Institutului Fraunhofer pentru Cercetare în Sisteme și Inovare, care nu a participat la studiu, a declarat că acesta este o „contribuție foarte utilă” după ani în care o parte din industria auto a susținut că există prea puține date pentru a evalua cu precizie emisiile reale.

„Rezultatele demonstrează, fără niciun dubiu, că diferența dintre consumul oficial și cel real de combustibil al PHEV și emisiile de CO2 este mult mai mare decât în cazul mașinilor pe benzină sau motorină”, a declarat Plötz, care a publicat cercetări pe această temă. „Orice schimbare de politică în ceea ce privește PHEV ar trebui făcută cu cea mai mare atenție și ținând cont de aceste date”.

Mașinile hibride au fost readuse în dezbaterea politică, deoarece producătorii de automobile au presat UE să slăbească obiectivele privind emisiile de CO2. Interdicția privind mașinile noi cu motor cu ardere internă în 2035 a făcut obiectul unui lobby intens din partea industriei auto și al opoziției din partea statelor membre cu industrii auto importante.

„Nu trebuie să existe o reducere drastică în 2035”, a declarat cancelarul german, Friedrich Merz, după summitul de săptămâna trecută cu industria auto a țării, care se confruntă cu dificultăți, promițând să facă „tot ce îi stă în putință” pentru a atinge acest obiectiv.

Subestimarea emisiilor PHEV

Cercetătorii au calculat că subestimarea emisiilor PHEV a permis celor patru mari grupuri de producători auto să evite amenzi de peste 5 miliarde de euro între 2021 și 2023, facilitând în mod artificial respectarea obiectivelor UE privind media emisiilor de CO2 ale parcului auto. Ei au adăugat că șoferii de PHEV ar plăti, de asemenea, cu aproximativ 500 de euro mai mult pe an în costuri de exploatare decât s-ar presupune în urma testelor de laborator.

„Afirmațiile îndrăznețe pe care producătorii le fac cu privire la vehiculele lor hibride plug-in sunt în mod clar departe de adevăr”, a declarat Colin Walker, analist în domeniul transporturilor la Energy and Climate Intelligence Unit.

„Consumatorii sunt induși în eroare să creadă că, achiziționând un PHEV, contribuie la protejarea mediului și economisesc bani”, a spus el. „În realitate, PHEV-urile sunt puțin mai bune decât mașinile obișnuite pe benzină și motorină în ceea ce privește consumul de combustibil, emisiile de CO2 și costurile de exploatare”.