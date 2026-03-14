Hotelurile de lux din Dubai reduc prețurile. Spa de doi la preț de unu. Ce oferte au

Hotelurile strălucitoare din Dubai reduc prețurile și promovează vacanțele acasă pentru a umple camerele. Potrivit publicației Business Insider, hotelurile se orientează tot mai mult nu spre turiști străini, ci spre locuitorii Emiratelor Arabe Unite.

Având în vedere că numărul călătoriilor aeriene este limitat și guvernele din întreaga lume își sfătuiesc cetățenii să nu călătorească în Emiratele Arabe Unite, hotelurile oferă oferte de vacanță acasă pentru a atenua impactul reducerii turismului internațional .

Reduceri de 30% la Jumeirah. Spa de 2 la preț de 1

Lanțul hotelier Jumeirah, care operează hotelul de 5 stele Jumeirah Beach și emblematicul Jumeirah Burj Al Arab, printre altele, a promovat oferte de vacanță acasă în poveștile sale de pe Instagram săptămâna aceasta.

Aceste oferte, destinate în special rezidenților din Emiratele Arabe Unite, includ reduceri de până la 30% la sejururi și beneficii precum tratamente spa 2 la prețul de 1. În afara acestor reduceri pentru rezidenți, cel mai ieftin tarif pentru doi adulți la Burj Al Arab este de 905 dolari luna aceasta, ajungând la 1.514 dolari în aprilie.

Reduceri și la mese

Shangri-La Abu Dhabi, un alt hotel de 5 stele, și-a promovat miercuri oferta de staycation, care includea o reducere de 15% la mese.

Address Beach Resort, un hotel de 5 stele cu sediul în JBR, a anunțat că oferă rezidenților din Emiratele Arabe Unite reduceri de până la 30% pentru șederea la complexul său între 5 martie și 30 aprilie. Luna aceasta, cel mai ieftin tarif pentru doi adulți, fără reduceri pentru rezidenți, este de 320 de dolari pe noapte la complex. Acesta crește la 571 de dolari la mijlocul lunii aprilie.

Roda Beach Resort, un hotel de 4 stele situat în Jumeirah, a declarat că a primit „mai multe cereri de prelungire” și cereri pentru o „vacanță la un preț mai mic” în decurs de o zi de la publicarea ofertei sale de vacanță, marți. Resortul a declarat că oferă oferte pentru camerele sale începând de la 108 dolari în următoarele trei săptămâni.

Pierderile sunt de 600 de milioane de dolari pe zi

Războiul din Iran a dat o lovitură majoră industriei ospitalității din Dubai. Se estimează că conflictul costă Orientul Mijlociu cel puțin 600 de milioane de dolari pe zi în cheltuielile vizitatorilor internaționali, potrivit unui studiu realizat de Consiliul Mondial pentru Călătorii și Turism.

Pentru un potențial turist, a nu fi afectat de conflict este doar jumătate din luptă. Mai multe companii aeriene, inclusiv British Airways, Cathay Pacific și Air Canada, au anulat zborurile către principalele hub-uri din Orientul Mijlociu , inclusiv Dubai.

Deși sejururile acasă au fost mult timp o ofertă de bază pentru multe hoteluri din Emiratele Arabe Unite, scăderile de prețuri atrag probabil unii rezidenți.

Reduceri de 60% la JW Marriott Marquis Dubai

Un site web lansat duminică, „Hotel Drops Dubai”, urmărește în timp real prețurile la zeci de hoteluri de patru și cinci stele din oraș. Conform estimărilor sale, unele dintre aceste hoteluri au reduceri de aproape 60%, inclusiv hotelul Al Khoory Atrium și hotelul JW Marriott Marquis Dubai.

Emiratele Arabe Unite au anunțat recent că vor avansa vacanța de primăvară cu o săptămână pentru școli și universități, ceea ce face ca escapadele interne să fie și mai atractive pentru familiile locale în acest moment.

Poppy Johnson, rezidentă în Emiratele Arabe Unite și directoare de creație născută în Marea Britanie pentru branduri și companii, a declarat că a rezervat un sejur de două nopți, de vineri până duminică, la Grand Hyatt, folosind Oferta pentru rezidenții din GCC, care oferă reduceri de până la 20% la camere, mese și tratamente spa, precum și mic dejun gratuit și acces la parcul acvatic.

A costat 114 dolari pe noapte pentru o cameră cu pat king-size, a spus ea. Ea a descris vacanța acasă ca pe o „resetare” mult așteptată după 10 zile tulburătoare.

„Ne-am dorit o mică resetare” și o „schimbare de peisaj”, a declarat ea pentru Business Insider. „Să spargem tiparele din ultimele 10 zile. Să simțim că suntem în vacanță fără a fi nevoie să luăm un zbor.”

Industria hotelieră din regiune încearcă să compenseze scăderea cererii prin turismul intern, pentru că fluxul de vizitatori străini a scăzut semnificativ din cauza situației tensionate din Orientul Mijlociu.