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Ilie Bolojan, despre lista de miniștri PSD din Guvernul Niculescu. „Nu mă apuc să desființez persoane cu care am lucrat”

Vineri, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, despre lista de miniștri ai PSD în Guvernul Luca Niculescu, că nu vrea să „desființeze persoane cu care a lucrat”, deoarece „acestea sunt resursele umane pe care le are PSD”.
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Ioana Târziu
16 oct. 2026, 19:22, Politic
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Invitat vineri seară la Digi 24, Ilie Bolojan a fost întrebat care este părerea sa despre miniștri propuși de PSD în Guvernul Niculescu.

„Dacă PNL va da un vot de instalare, asta nu înseamnă că e un vot de susținere. Trebuie să recunoaștem că acest guvern, dacă va trece, este un guvern care se bazează pe deciziile președintelui României, care l-a nominalizat pe domnul Luca Niculescu în calitate de premier și pe deciziile PSD de a intra în guvern și de a face propunerele de ministri”, a răspuns premierul interimar.

Prin urmare, cei care au făcut aceste propuneri și le asumă”, a adăugat Bolojan.

El a declarat că a lucrat cu o parte din miniștri propuși și că „nu mă apuc acum să desființez persoane cu care am lucrat doar pentru că sunt într-o altă ipostază”.

Asta poate să propună Partidul Social-Democrat, asta poate să facă”, a precizat Bolojan.

Totuși, premierul interimar a menționat că, „personal, nu am niște speranțe deosebite că lupul își schimbă năravul. Nu cred în asta”.

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