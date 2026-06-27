Ilie Bolojan, reacție la execuția bugetară pe cinci luni: Deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40%. În prima etapă a tratamentului poate să-ți fie mai rău

„Execuția bugetară pe primele 5 luni arată că deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% în 2026, la 36 de miliarde de lei, față de 64 de miliarde în aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea de peste 28 de miliarde de lei este prima corecție serioasă după ani în care cheltuielile statului au crescut mult peste ceea ce producem”, transmite pe Facebook Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a comparat procesul de corecție bugetară cu un tratament medical, subliniind: „Ca să-ți fie bine și să te însănătoșești, în prima etapă a tratamentului poate să-ți fie mai rău. Este calea spre însănătoșire”.

Bolojan a susținut că acest proces de consolidare bugetară va permite României ca, în anii următori, să nu mai direcționeze zeci de miliarde de lei către plata dobânzilor, ci către modernizare.

Cu toate acestea, premierul a declarat că procesul de modernizare poate fi realizat doar prin menținerea disciplinei fiscale, avertizând asupra unei eventuale reveniri a „bolii”.

„Boala se poate întoarce. Populismul, clientelismul și risipa ne pot readuce cu spatele la zid”, conchide Bolojan.

Execuția bugetară pentru primele cinci luni ale anului

Reacția premierului vine după ce Ministerul Finanțelor a publicat joi seară datele execuției bugetare pentru primele cinci luni ale anului.

Execuția bugetului general consolidat la 31 mai 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ, de 35,94 mld lei, respectiv 1,75% din PIB, comparativ cu deficitul de 64,23 mld lei, respectiv 3,35% din PIB, înregistrat în aceeași perioadă a anului 2025.

Potrivit execuției bugetare la 31 mai, veniturile totale au însumat 279,49 mld lei, marcând o creștere de 9,2% față de aceeași perioadă din 2025.

Cheltuielile totale au însumat 315,43 mld lei, înregistrând o scădere nominală de 1,5% față de perioada similară a anului trecut. Ca pondere din PIB, cheltuielile s-au redus de la 16,7% la 15,3%, înregistrând o scădere de 1,4% (an/an).