Încadrarea juridică în dosarul lui Călin Georgescu a fost schimbată de procurori. De ce este acuzat

Călin Georgescu este cercetat inițial în dosarul mercenarilor pentru instigare la comiterea de fapte împotriva ordinii constituționale și pentru comunicare de informații false, acum procurorii din cadrul Parchetului General îl acuză de complicitate la fapte împotriva ordinii constituționale și comunicare falsă în formă continuată (două fapte).

„Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus în cursul zilei de astăzi (luni – n.r.) schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru unul dintre inculpați din infracțiunile de comunicarea de informații false și instigare la tentativă la comiterea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale în infracțiunile de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale)”, transmite Parchetul General.

Declarațiile lui Călin Georgescu

Întrebat pentru ce se află la Parchetul General, Călin Georgescu le-a vorbit jurnaliștilor despre situația din Suceava, unde sunt mulți oameni sinistrați.

„Acolo se întâmplă crime permanente, pentru că incompetența și indiferența statului este crasă și este nevoie să se ia măsuri urgent, așa cum am propus eu, ca fiecare oraș să adopte cel puțin o familie de acolo. Și în mod special, prevenția, pentru că dacă nu este prevenție, nu se poate face absolut nimic. Eu vă spun că cei mai importanți sunt oamenii acestei țări, nu eu. Acesta este răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Nu eu, nu sunt eu important. Ci oamenii care se chinuie și care trăiesc clipe de coșmar, cu un stat incompetent, care spune că nu are bani. Are bani, și asta este declarația mea de astăzi, dacă nu mai dă bani altora, străinilor, și nu mai dă bani pe lucruri de care nu avem nevoie”, a declarat Georgescu la Parchetul General.

Întrebat dacă el crede că că există o legătură între situația de la Broșteni și faptul că i-a fost schimbată încadrarea juridică, Georgescu a răspuns în parabole: „Adevărul mătură bătătura, să știți. Și eu am următorul mesaj: oamenii își fac planuri și Dumnezeu zâmbește. Și va veni momentul în care va da șah-mat Dumnezeu acestei mișcări, acestei situații. Și întrebarea pe care eu o adresez este: oare cu ce piesă de pe tabla de șah va da șah-mat Dumnezeu?”.

El a spus că a fost la Broșteni „în calitate de om”.