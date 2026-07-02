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Inteligența artificială va decide ce vezi pe internet. O platformă importantă reduce masiv personalul uman

Sute de angajați responsabili cu eliminarea conținutului periculos de pe internet ar putea fi înlocuiți de inteligența artificială, după ce o mare platformă socială a anunțat o reorganizare amplă a echipelor sale de siguranță.
Inteligența artificială va decide ce vezi pe internet. O platformă importantă reduce masiv personalul uman
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
02 iul. 2026, 05:14, Știrile zilei
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Platforma de social media a anunțat că intenționează să reducă numărul de angajați din Irlanda cu aproximativ 300 de posturi.

Compania a transmis pentru The Independent că procesul de consultare va implica și echipe din alte piețe, însă nu a precizat ce țări vor fi afectate.

Moderatorii de conținut sunt responsabili pentru eliminarea de pe platformă a materialelor periculoase și dăunătoare.

Videoclipurile de pe TikTok sunt distribuite pentru moderare în funcție de limbă, nu de regiune, ceea ce înseamnă că reducerile de personal afectează toți utilizatorii, nu doar o anumită zonă geografică.

TikTok a precizat că reducerile fac parte dintr-o „reorganizare pentru consolidarea modelului nostru global de operare pentru încredere și siguranță”, inclusiv „prin intermediul celor mai recente inovații tehnologice”.

Dame Chi Onwurah, președinta Comisiei guvernamentale pentru știință, inovare și tehnologie, a declarat că reducerile de personal ale TikTok reprezintă „un risc real pentru viața utilizatorilor TikTok”. Aceasta a pus sub semnul întrebării capacitatea companiei de a-i menține în siguranță.

Și moderatorii au avertizat că reducerea echipelor de încredere și siguranță riscă să expună utilizatorii la conținut online dăunător, inclusiv materiale deepfake și abuzuri.

Platforma a transmis pentru The Independent că 97% dintre materialele eliminate între ianuarie și aprilie anul acesta au fost înlăturate prin tehnologii automate și că 99% dintre conținuturile eliminate de inteligența artificială au fost șterse înainte de a fi raportate de utilizatori.

Cu toate acestea, moderatorii au declarat anterior că nu cred că moderarea realizată de inteligența artificială este „pregătită” pentru a fi implementată la scară largă.

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