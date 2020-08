Jucătorul Marcus Rashford a ajuns pe coperta revistei Vogue

Marcus Rashford de la Manchester United este pe coperta numărului din septembrie al revistei Vogue. Ediţia va fi dedicată persoanelor care se implică în munca de caritate pentru comunităţile lor. Englezul a scris pe reţelele de socializare „Un moment uşor ireal”.

Rashford a reuşit să strângă peste 20 de milioane de lire sterline din donaţii şi să ajute peste un milion de copii în timpul pandemiei de COVID-19. În urma acţiunilor sale, Univesitatea din Manchester a decis să îî acorde titlul onorific de doctor pentru munca realizată în folosul comunităţii.

Atacantul lui United a marcat de 22 de ori în acest sezon şi se pregăteşte alături de echipa sa pentru returul cu LASK Linz din UEFA Europa League. În tur, „Diavolii Roşii” s-au impus categoric cu 5-0.

Bit of a surreal moment 🤯

Thank you @BritishVogue @Edward_Enninful ♥️ pic.twitter.com/vjOYiEF93I