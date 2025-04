Liga Campionilor: Inter Milano în criză înaintea confruntării cu Barcelona

Echipa italiană traversează cel mai slab moment al sezonului exact când se pregătește pentru una dintre cele mai importante confruntări, relatează AFP.

Formația antrenată de Simone Inzaghi a înregistrat trei înfrângeri consecutive fără să marcheze niciun gol, o performanță negativă pe care Inter nu a mai reușit-o din 2012, pe vremea când era condusă de Claudio Ranieri.

Aceste eșecuri recente au costat scump echipa

Napoli a luat un avans de trei puncte în fruntea clasamentului din Serie A, cu doar patru etape înainte de finalul campionatului. În plus, echipa a fost eliminată din Cupa Italiei după o înfrângere usturătoare, scor 3-0, în derby-ul cu rivalii de la AC Milan.

Ultima lovitură a venit duminică, când Inter a pierdut pe teren propriu cu 1-0 în fața Romei, într-un meci disputat într-o atmosferă apatică pe San Siro, complet diferită de entuziasmul care a însoțit calificarea în semifinale în fața Bayernului München.

„Am meritat mai mult și am creat ocazii din care nu am reușit să concretizăm, în mare parte din cauza lipsei de precizie”, a explicat Inzaghi după ultimul eșec. „Poate că un rezultat pozitiv ne-ar fi dat mai multă energie, dar trebuie să o găsim în noi înșine. Trebuie să ne reîncărcăm bateriile, atât mental, cât și fizic”.

Problemele se acumulează pentru Inter, care va avea și o zi mai puțin de odihnă înaintea meciului cu Barcelona, după ce partida cu Roma a fost amânată pentru duminică. În plus, fundașul francez Benjamin Pavard are nevoie de timp pentru a se recupera după o entorsă la gleznă suferită în weekend.

În contrast, Barcelona este în formă maximă după victoria în El Clasico și cucerirea Cupei Regelui sâmbătă, în fața rivalilor de la Real Madrid

În ciuda momentului dificil, jucătorii lui Inter încearcă să rămână optimiști. „Nu suntem speriați, cel mai bun lucru este să fim în aprilie și să mai avem pentru ce juca”, a declarat fundașul lateral Carlos Augusto. „Avem șansa de a realiza ceva extraordinar și nu ne este frică. Această echipă a câștigat deja multe și este întotdeauna concentrată”.

Speranțele echipei italiene se îndreaptă spre atacantul Marcus Thuram, a cărui absență s-a resimțit puternic, în timp ce căpitanul Lautaro Martinez, esențial în parcursul european al echipei cu șapte goluri în cinci meciuri de Champions League de la începutul anului, a părut epuizat și frustrat în ultimele partide.

Inter, care a fost la un pas de a câștiga Champions League sezonul trecut, pierzând finala la limită în fața lui Manchester City, se luptă acum să salveze ceva dintr-un sezon care părea promițător, dar care riscă să se încheie fără niciun trofeu.