„M-am simțit dezgustată”. O europarlamentară a fost vizată de deepfake-uri sexuale și îndeamnă UE să ia măsuri

Europarlamentara austriacă Lena Schilling a declarat că a aflat luna trecută despre imagini false cu ea însăși care circulau în mediul online, în care hainele i-au fost îndepărtate cu inteligența artificală.

„Am simțit dezgust”, a spus ea. „Îmi amintesc cât de nervoasă eram și cât de mult mă pregătisem pentru conferința de presă. Și apoi, a fost foarte greu de înțeles să vezi pe cineva folosind aceste imagini într-un mod menit să mă rănească și să mă umilească”.

Zeci de europarlamentari vizați de deepfake-uri

Schilling este unul dintre cei 50 de europarlamentari – 46 dintre ei femei – care au fost vizați de deepfake-uri cu conținut sexualizat, potrivit unui raport al Agora Digitale Transformation (ADT), citat de The Guardian.

Grupul de experți cu sediul la Berlin, care a alertat-o pe Schilling cu privire la prezența imaginilor online, a declarat că descoperirea a scos la iveală modul în care pornografia deepfake a devenit o „amenințare sistemică la adresa femeilor din politica europeană”.

Un raport ADT anterior a constatat că 138 de parlamentare din 22 de țări ale UE au fost afectate. De asemenea, arată că femeile erau de 33 de ori mai predispuse decât colegii lor bărbați să fie reprezentate în sau asociate cu pornografie deepfake.

O formă de „violență digitală împotriva femeilor”

Schilling a descris imaginile ca o formă de „violență digitală împotriva femeilor”. Europarlamentara a adăugat că deepfake-urile sexuale se adaugă la cantitatea deja disproporționată de abuzuri, hărțuiri și violențe sexiste cu care s-au confruntat femeile din politică, potrivit sursei citate.

„Aceste lucruri fac intrarea în politică și mai dificilă decât este deja. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla cu societatea noastră dacă tot mai multe femei ar dispărea din viața publică”, a spus Schilling.

Apelul pentru reglementări UE

O scrisoare recentă adresată UE, inițiată de Schilling și de europarlamentarul german ecologist Terry Reintke, semnată de 119 europarlamentari, solicită oficialilor să se asigure că o viitoare interdicție a aplicațiilor și site-urilor web care utilizează inteligența artificială pentru a dezbrăca femeile, programată să intre în vigoare în întreaga UE pe 2 decembrie, va fi însoțită de mecanisme capabile să aplice interdicția.

„O interdicție pe hârtie nu protejează pe nimeni până când nu este aplicată”, se arată în scrisoare.

„Scopul său este umilirea și controlul asupra corpurilor femeilor, iar efectul său este de a face viața publică mai ostilă pentru femeile politician”, se arată în scrisoare. „Fiecare tânără care ia în considerare acum o carieră politică trebuie să ia în considerare faptul că acest lucru i s-ar putea întâmpla”.