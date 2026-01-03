Mamografia ar putea indica riscuri cardiace majore, arată un studiu din SUA

Cercetarea este derulată de Mount Sinai Health System din New York și pornește de la cazuri precum cel al unei femei de 67 de ani, care a ajuns să fie supusă unei operații de bypass cvintuplu după ce o mamografie anuală a scos la iveală calcificări arteriale mamare.

Pacienta nu avea simptome clasice de boală cardiacă, iar afecțiunile asociate, precum hipertensiunea și diabetul de tip 2, erau ținute sub control, se arată în studiul preluat de NBC News.

Calcificările arteriale mamare reprezintă depuneri de calciu în arterele sânului și pot indica rigidizarea vaselor de sânge în alte părți ale corpului, inclusiv la nivelul inimii.

Medicii spun că aceste semne apar în peste 10% dintre mamografii, însă nu sunt menționate obligatoriu în rapoartele medicale, deoarece legislația nu impune acest lucru.

În cadrul studiului, aproape 15.000 de femei cu vârsta de peste 40 de ani sunt analizate pentru a se stabili cât de frecvent apar aceste calcificări și ce legătură au cu bolile cardiovasculare.

O parte dintre participante primesc informații despre rezultate și sunt îndrumate către consultații cardiologice preventive, în timp ce restul află datele mai târziu, pentru a putea fi comparate reacțiile și evoluțiile medicale.

Cercetări anterioare publicate în reviste de specialitate au arătat că aceste calcificări sunt asociate cu un risc crescut de boală cardiacă, mai ales la femeile aflate după menopauză, dar și la cele mai tinere.

Specialiștii subliniază că descoperirea nu trebuie să creeze panică, însă poate reprezenta un semnal de alarmă util pentru prevenție.