Marco Rubio, despre discuțiile lui Witkoff cu Zelenski: A fost pozitiv. Mergem să vedem dacă putem progresa cu Rusia

„A fost o discuție pozitivă, nimic neașteptat, nimic surprinzător; iar acum, cu aceste idei, el poate merge la Sankt Petersburg, le poate prezenta părții ruse și putem vedea dacă reușim să facem niște progrese”, a transmis Marco Rubio, despre întâlnirea de marți, notează AFP.

„A fost o discuție pozitivă, nimic neașteptat, nimic surprinzător; iar acum, cu aceste idei, el poate merge la Sankt Petersburg, le poate prezenta părții ruse și putem vedea dacă se pot înregistra progrese”, a spus liderul diplomației americane.

Miercuri, Witkoff este așteptat în Rusia, la Sankt Petersburg pentru discuții cu oficiali ruși privind încheierea conflictului.

Tensiuni între Washington și Kiev

Inițiativa diplomatică are loc după o săptămână de tensiuni între administrația Trump și președintele Zelenski.

Ruptura a început să se resimtă după ce președintele Trump a anunțat o înțelegere cu Rusia pentru livrarea de motorină, dar și după ce a suspendat temporar legea care îi permite să sancționeze Rusia și statele care importă energie de la Moscova.

Liderul de la Kiev a reclamat probleme și privind livrarea rachetelor interceptoare pentru sistemele Patriot, accesul la Starlink și întreruperea accesul la informații.

„Președintele nu are nicio legătură cu deciziile luate de Starlink și Starshield, precum și de domnul Musk. Este o companie privată; președintele nu conduce această companie și nu îi poate ordona să facă nimic. Vă spun, nu a existat nicio cunoaștere prealabilă”, a mai spus Marco Rubio.