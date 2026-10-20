Marco Rubio începe o vizită oficială în India. Acordul comercial și petrolul rusesc, principalele teme pe agendă

Întâlniri la nivel înalt

Marco Rubio va merge la Mumbai și Jamnagar, în vestul Indiei, unde urmează să se întâlnească cu oficiali guvernamentali și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Printre întâlniri se numără cea cu ministrul indian de Externe, S. Jaishankar, și miliardarul Mukesh Ambani, președintele grupului Reliance Industries, care operează la Jamnagar cel mai mare complex de rafinare din lume, notează Reuters.

Atât Rubio, cât și alți responsabili au indicat recent că acordul comercial dintre Washington și New Delhi este aproape finalizat, existând posibilitatea ca acesta să fie semnat chiar în timpul acestei vizite.

Compromisul privind importurile de țiței din Rusia

Un obstacol major în calea negocierilor a fost înlăturat vinerea trecută, când Donald Trump a semnat o suspendare temporară a legii care extinde regimul de sancțiuni îndreptat împotriva Rusiei și care vizează și statele cumpărătoare de petrol rusesc, printre care și India.

Decizia de suspendare a prevederilor respective a stârnit nemulțumiri atât în rândul democraților, cât și al republicanilor, care ceruseră intensificarea presiunii economice asupra Moscovei în contextul războiului din Ucraina.

În replică, Rubio a subliniat că dorința de a finaliza pactul comercial a cântărit decisiv în această hotărâre și că New Delhi a început deja o diversificare voluntară a surselor.

Rubio a subliniat că India rămâne un aliat și un partener important al Statelor Unite și că înlocuirea rapidă a surselor de energie nu este posibilă pentru toate statele.

„Fiecare țară are un set complex de factori de care trebuie să țină cont. Geografia este o realitate. Pentru unele țări, este foarte dificil să obțină energie din surse alternative”, a declarat Rubio.

Schimbarea de poziție a administrației americane

Washingtonul a făcut presiuni asupra Indiei privind diversificarea surselor de energie, însă după anunțul președintelui Trump privind importul de motorină rusească, presiunile s-au mai calmat.

Marco Rubio sosește în Mumbai din Samarkand, Uzbekistan, unde s-a întâlnit cu lideri politici și reprezentanți ai mediului de afaceri din Asia Centrală.