Mesaje controversate postate de fratele noului Papă: atacuri politice și susținere MAGA

În vârstă de 73 de ani, Louis Prevost, fratele mai mare al actualului Papă Leon al XIV-lea (născut Robert Francis Prevost), era binecunoscut pentru opiniile sale ultra-conservatoare înainte ca fratele său să fie ales Suveran Pontif. Retras în Florida, Louis care este și fost militar, a distribuit în trecut pe rețelele social media mesaje virulente în sprijinul lui Donald Trump. De asemenea a scris numeroase critici aspre la adresa membrilor Partidului Democrat. Printre postările sale controversate se numără și o insultă la adresa fostei președinte a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, pe care a numit-o „o bătrână bețivă” într-un mesaj din 1996. Altă dată, a cerut arestarea democraților după întâlnirea lor cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. De asemenea, un meme postat de el sugera, într-un mod ofensator, că activiștii „woke” ar trebui fie „goniți din oraș, fie împușcați”, informații preluate de publicațiile Daily Beast și New York Post.

„Am fost șocat. Fratele meu este Papă”

În ciuda divergențelor politice și a istoricului său controversat pe platformele de socializare, Louis Prevost a declarat pentru CBS News că a fost copleșit de emoție la aflarea veștii că Robert a fost ales Papă. „Când am auzit ‘Ro…’, am știut că e Robert. Am înnebunit. Am pierdut controlul. Fratele meu mai mic este Papa!”, a povestit el. Apoi, a adăugat glumind: „Trebuie să mă comport frumos acum”.

Louis a subliniat că, deși viziunile sale politice sunt conservatoare, îl respectă profund pe fratele său, pe care îl descrie ca fiind „asemănător cu Papa Francisc, dar poate un pic mai puțin liberal”. Relația strânsă dintre cei trei frați – Louis, John și Robert – s-a consolidat încă din anii copilăriei petrecute în cartierul South Side din Chicago, într-o familie creștină dedicată vieții parohiale. Chiar dacă drumurile lor în viață s-au separat, legătura afectivă a rămas puternică, iar ascensiunea fratelui lor pe Scaunul Pontifical a marcat un moment de profundă reconciliere emoțională.