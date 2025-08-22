Australia și Filipine își unesc forțele împotriva presiunilor Chinei

Australia și Filipine au anunțat intensificarea parteneriatului militar, în contextul disputelor teritoriale din Marea Chinei de Sud, unde Beijingul continuă să își afirme pretențiile. Declarația de intenție a fost semnată vineri, la Manila, de ministrul apărării australian Richard Marles și omologul său filipinez, Gilberto Teodoro Jr.

„Este o reafirmare a angajamentului comun pentru pace, stabilitate și o ordine internațională bazată pe reguli în Indo-Pacific”, a explicat Arsenio Andolong, secretar asistent în Ministerul filipinez al Apărării, citat de Bloomberg.

Navele Chinei intimidează patrulele filipineze

Vizita lui Marles în capitala Filipinelor coincide cu cele mai ample exerciții militare comune organizate până acum de cele două state, desfășurate timp de două săptămâni în apele filipineze, care se învecinează cu zone revendicate de China. Manevrele includ operațiuni de securitate maritimă și simulări de apărare comună.

Tensiunile au crescut după ce forțele armate filipineze au raportat prezența navelor gărzii de coastă chineze în zona recifului Second Thomas – aflat în zona economică exclusivă a Filipinelor și revendicat de China – unde Manila menține un avanpost militar. Potrivit oficialilor filipinezi, navele chineze au efectuat „manevre cu tunuri de apă” pentru a intimida patrulele filipineze.

Libertatea de navigație, obiectiv comun

Cooperarea dintre cele două state s-a consolidat sub președinția lui Ferdinand Marcos Jr., care a intensificat legăturile cu aliați precum Australia, dincolo de parteneriatul tradițional cu Statele Unite. În 2023, Marcos și premierul australian Anthony Albanese au ridicat relațiile bilaterale la nivel de parteneriat strategic, ceea ce înseamnă întâlniri regulate la vârf și cooperare extinsă în apărare, economie și educație.

„Aceste exerciții militare comune arată determinarea noastră de a colabora pentru a apăra dreptul internațional și libertatea de navigație”, a precizat șeful apărării australiene.