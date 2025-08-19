Netanyahu declanșează o furtună diplomatică cu Australia, jignindu-l pe premierul Anthony Albanese

Relațiile dintre Israel și Australia au atins un nou punct critic după ce premierul Benjamin Netanyahu a lansat un atac personal fără precedent asupra omologului său australian, Anthony Albanese. Într-o declarație postată marți pe X, Netanyahu l-a descris pe Albanese drept „un politician slab care a trădat Israelul și a abandonat evreii Australiei”.

Replica nu a întârziat să apară, iar liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, l-a criticat dur pe Netanyahu: „Ceea ce întărește cel mai mult un lider în lumea democratică de azi este o confruntare cu Netanyahu, cel mai toxic lider politic din lumea occidentală”.

Lapid pune sub semnul întrebării inclusiv graba lui Netanyahu de a-i face acest „cadou” lui premierului australian: „Nu e clar de ce Bibi se grăbește să-i facă acest cadou”, a transmis el, citat de Times of Israel.

Recunoașterea Palestinei și revocarea vizelor au reaprins conflictul

Conflictul a izbucnit după ce Canberra i-a interzis deputatului de extremă dreapta Simcha Rothman să intre în Australia. Drept răspuns, ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar, a anunțat revocarea vizelor diplomaților australieni acreditați pe lângă Autoritatea Palestiniană, numind decizia Australiei „rușinoasă” și „inacceptabilă”. În plus, oficialii de la Canberra au declarat că vor recunoaște un stat palestinian la Adunarea Generală a ONU din septembrie.

„În loc să lupte împotriva antisemitismului, alimentează antisemitismul prin această decizie nebunească”, a spus Sa’ar.

Diplomația, transformată în acuzații reciproce

La rândul său, șefa diplomației australiene, Penny Wong, a criticat măsura Israelului, afirmând că „revocarea vizelor este o reacție nejustificată” și avertizând că „guvernul Netanyahu izolează Israelul și subminează eforturile internaționale pentru pace și o soluție cu două state, Israel și Palestina”.

Ambasadorul Israelului la Canberra, Amir Maimon, a declarat pentru presa israeliană că „relațiile, odinioară prietenoase, s-au erodat după victoria laburiștilor” și a avertizat că „din 7 octombrie s-a înregistrat o creștere dramatică a antisemitismului”, făcând trimitere la atacurile Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.