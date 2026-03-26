Muzeul Național Tehnic Leonida marchează un moment istoric: se redeschide aripa veche după 40 de ani

Sâmbătă, 28 martie 2026, vizitatorii sunt invitați să descopere rezultatele primei etape de modernizare a muzeului. Proiectul, inițiat de Grupul Electrica și Fundația Electrica, își propune să readucă în atenția noilor generații moștenirea tehnică românească printr-un format interactiv și modern, potrivit unui comunicat.

Ce pot vedea vizitatorii?

Noua aripă propune un traseu expozițional complex, structurat pe opt secții muzeale. Peste 200 de exponate sunt acum puse în valoare într-o manieră care încurajează explorarea prin joc și descoperire.

Printre atracțiile principale se numără:

Biroul savantului Dimitrie Leonida, recreat pentru a oferi o privire în universul geniului care a fondat muzeul.

O sală de proiecție modernă, destinată prezentărilor educative.

Exponate istorice restaurate, adaptate cerințelor de vizitare ale secolului XXI.

Detalii eveniment

Redeschiderea oferă publicului posibilitatea de a vedea progresele lucrărilor de modernizare și planurile de viitor pentru această instituție-simbol.

Când: Sâmbătă, 28 martie 2026

Program de vizitare: 10:00 – 18:00

Locație: Str. General Candiano Popescu, nr. 2 (Intrarea prin Parcul Carol I)

Organizatorii încurajează părinții să-i aducă pe cei mici să vină și să descopere „energia viitorului” prin prisma realizărilor tehnice din trecut.

Aripa istorică a Muzeului Național Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida” a fost închisă timp de 4 decenii în principal din cauza lipsei fondurilor pentru renovare, spațiul fiind degradat și transformat, în tot acest timp, în depozit pentru obiectele de patrimoniu care nu puteau fi expuse publicului.