Muzeul Național Tehnic Leonida marchează un moment istoric: se redeschide aripa veche după 40 de ani

Muzeul Național Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida” marchează un moment de cotitură în istoria sa culturală: redeschiderea aripii istorice, un spațiu care a fost închis accesului publicului în ultimele patru decenii.
Muzeul National Tehnic / Foto: Facebook
Mădălina Dinu
26 mart. 2026, 13:50, Cultură-Media

Sâmbătă, 28 martie 2026, vizitatorii sunt invitați să descopere rezultatele primei etape de modernizare a muzeului. Proiectul, inițiat de Grupul Electrica și Fundația Electrica, își propune să readucă în atenția noilor generații moștenirea tehnică românească printr-un format interactiv și modern, potrivit unui comunicat.

Ce pot vedea vizitatorii?

Noua aripă propune un traseu expozițional complex, structurat pe opt secții muzeale. Peste 200 de exponate sunt acum puse în valoare într-o manieră care încurajează explorarea prin joc și descoperire.

Printre atracțiile principale se numără:

  • Biroul savantului Dimitrie Leonida, recreat pentru a oferi o privire în universul geniului care a fondat muzeul.
  • O sală de proiecție modernă, destinată prezentărilor educative.
  • Exponate istorice restaurate, adaptate cerințelor de vizitare ale secolului XXI.

Detalii eveniment

Redeschiderea oferă  publicului posibilitatea de a vedea progresele lucrărilor de modernizare și planurile de viitor pentru această instituție-simbol.

  • Când: Sâmbătă, 28 martie 2026
  • Program de vizitare: 10:00 – 18:00
  • Locație: Str. General Candiano Popescu, nr. 2 (Intrarea prin Parcul Carol I)

Organizatorii încurajează părinții să-i aducă pe cei mici să vină și să descopere „energia viitorului” prin prisma realizărilor tehnice din trecut.

Aripa istorică a Muzeului Național Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida” a fost închisă timp de 4 decenii în principal din cauza lipsei fondurilor pentru renovare, spațiul fiind degradat și transformat, în tot acest timp, în depozit pentru obiectele de patrimoniu care nu puteau fi expuse publicului.

Recomandarea video

Războiul din Iran ar putea deveni furtuna perfectă pentru petrodolar
G4Media
Unde vor fi azi 20 de grade Celsius și ce urmează după episodul de vreme deosebit de caldă. Prognoză exclusivă de la ANM
Gandul
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Cancan
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport
O firmă mufată politic livrează mâncarea bolnavilor din Spitalul Județean Tulcea. ANPC spune că funcționează fără autorizație
Libertatea
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat oficial. Cum împart custodia celor trei copii? Decizia luată de foștii soți
CSID
Clip viral cu Nea Vasile, bătrânelul care plânge după ce se desparte de Dacia 1300. „Steluța” i-a fost alături de 34 de ani
Promotor