NASA arată o creștere dramatică a intensității fenomenelor meteorologice: „Este extrem de înfricoșător”

Studiul arată că astfel de fenomene extreme devin din ce în ce mai frecvente, mai îndelungate și mai severe, cifrele de anul trecut ajungând de două ori mai mari decât media pentru perioada 2003-2020.

Cercetătorii se declară uimiți și alarmați de cele mai recente cifre furnizate de ochiul vigilent al satelitului Grace al Nasa, care urmărește schimbările de mediu de pe planetă.

Cauza fenomenelor extreme

Aceștia afirmă că schimbările climatice sunt cea mai probabilă cauză a tendinței aparente, chiar dacă intensitatea fenomenelor extreme pare să fi crescut chiar mai rapid decât temperaturile globale.

Un expert de la Met Office a declarat că au fost prognozate de mult timp creșteri ale fenomenelor extreme, dar că acestea sunt acum observate în realitate. El a avertizat că oamenii sunt nepregătiți pentru astfel de fenomene meteorologice, care ar fi în afara experienței anterioare.

Datele nu au fost încă revizuite de colegi, iar cercetătorii au declarat că ar mai avea nevoie de încă 10 sau mai mulți ani pentru a confirma o tendință definitivă.

Datele au fost coproduse de Dr. Bailing Li, de la Hydrological Sciences Laboratory of Nasa’s Goddard Space Flight Center – afiliat la Earth System Science Interdisciplinary Center al Universității Maryland, care a declarat pentru The Guardian: „Nu putem dovedi încă legătura de cauzalitate, am avea nevoie de un set de date mult mai lung. Este dificil să stabilim exact ce se întâmplă aici, dar alte evenimente sugerează că încălzirea (globală) este factorul determinant. Asistăm la din ce în ce mai multe evenimente extreme în întreaga lume, așa că acest lucru este cu siguranță alarmant”.

Prima analiză NASA

Prima parte a seriei temporale NASA a fost publicată în Nature Water în 2023. Cercetătorii au utilizat o formulă matematică pentru a calcula efectul total al unui eveniment meteorologic în ceea ce privește severitatea măsurată prin suprafața totală afectată, durata evenimentului și cât de umed sau uscat a fost. Documentul a avertizat că perturbarea sistemului de apă va fi una dintre cele mai semnificative consecințe ale crizei climatice.

Documentul a menționat că intensitatea fenomenelor extreme a fost puternic corelată cu temperatura medie globală, mai mult decât cu El Niño, curentul oceanic influent, sau cu alți indicatori climatici, sugerând că încălzirea continuă a planetei va provoca secete și inundații mai frecvente, mai grave și mai lungi și/sau mai mari.

Companiile de apă sunt complet nepregătite

Cercetătorii Nasa au elaborat statisticile actualizate la cererea organizației de cercetare Global Water Intelligence, cu sediul la Oxford, al cărei director, Christopher Gasson, a declarat că societățile de apă se află în linia de foc a schimbărilor climatice – se confruntă cu prea multă apă sau cu prea puțină apă – sau cu ambele.

Acesta a declarat că majoritatea companiilor de apă sunt complet nepregătite pentru a face față schimbărilor în curs. „Acest lucru este extrem de înfricoșător”, a spus el. „Industria trebuie să atragă investiții la scară largă”.

„Lumea nu este pregătită pentru schimbările în ceea ce privește precipitațiile intense și seceta care au loc acum. Peste tot în lume, oamenii și-au construit modul de viață în funcție de condițiile meteorologice cu care ei și strămoșii lor erau obișnuiți, ceea ce îi face vulnerabili la fenomene extreme mai frecvente și mai severe, care depășesc experiența trecutului. Pe lângă intensificarea urgentă a eforturilor de reducere a emisiilor pentru a stopa încălzirea globală, trebuie să recuperăm decalajul în ceea ce privește adaptarea pentru a trăi mai bine cu schimbările care au deja loc”, a declarat Profesorul Richard Betts, șeful departamentului de impact al schimbărilor climatice de la Met Office și Universitatea Exeter.

Între timp, cel mai recent raport al Organizației Meteorologice Mondiale calculează la 80% șansele ca cel puțin unul dintre următorii cinci ani să depășească 2024 ca cel mai cald an înregistrat vreodată.