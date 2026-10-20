Nicușor Dan convoacă joi CSAT, după atacurile asupra navelor din Marea Neagră. Prima reuniune cu miniștrii noului Guvern Niculescu

Reuniunea va avea loc pe fondul deteriorării situației de securitate din Marea Neagră, după o serie de atacuri asupra unor nave comerciale, inclusiv în apropierea coastelor României și Bulgariei.

Cine va participa la ședința CSAT din partea noului Guvern

Printre membrii noului Cabinet care ar urma să participe la reuniune se numără premierul Luca Niculescu, Marian Neacșu, vicepremier și ministru propus al Afacerilor Interne, Radu Ștefan Oprea, propus pentru Ministerul Apărării Naționale, Radu Marinescu, propus pentru Ministerul Justiției, și Sebastian-Dănuț Neculăescu, propus pentru conducerea Ministerului Afacerilor Externe.

Prezența acestora este prevăzută de componența CSAT, din care fac parte, alături de președintele României și prim-ministru, titularii principalelor portofolii cu atribuții în domeniul securității naționale.

Din Consiliu mai fac parte ministrul Finanțelor, funcție pentru care a fost propus Alexandru Nazare, ministrul Economiei, portofoliu atribuit lui Daniel Zamfir în formula noului Executiv, precum și directorii SRI și SIE, șeful Statului Major al Apărării și consilierul prezidențial pentru securitate națională.

România și Bulgaria caută soluții după atacurile din Marea Neagră

Convocarea CSAT vine după ce România și Bulgaria au intensificat discuțiile privind securitatea navigației comerciale în Marea Neagră.

Președintele Nicușor Dan a anunțat recent că a discutat telefonic cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, despre atacurile cu drone asupra unor nave comerciale și despre incidentele care au afectat navigația și infrastructura din regiune.

Șeful statului a subliniat că atacurile directe ale Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă un pericol nu doar pentru navigația din regiunea Mării Negre, ci și pentru infrastructura energetică și pentru securitatea întregului continent.

România și Bulgaria au convenit să colaboreze mai strâns pentru promovarea unor măsuri ferme de contracarare a dronelor în cadrul Uniunii Europene și NATO, în vederea asigurării unei navigații comerciale sigure.

La rândul său, ministrul bulgar de Externe, Velislava Petrova-Chamova, a anunțat, la Berlin, că Bulgaria intenționează să coopereze cu România și Turcia pentru instituirea unui mecanism de monitorizare a atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

Nave atacate în apropierea României. Marinari dispăruți

Săptămâna trecută, o navă cargo sub pavilion ucrainean a fost avariată și s-a scufundat în urma unui atac în Marea Neagră. Cinci marinari au fost salvați, în timp ce alți 11 au fost dați dispăruți.

Anterior, o navă cargo turcească a fost scufundată, iar o altă navă a fost avariată. Două persoane din echipaj au murit.

Premierul bulgar Rumen Radev a declarat că nu există, deocamdată, dovezi clare și solide care să stabilească responsabilitatea pentru atacuri, dar a apreciat că indiciile arată spre Federația Rusă.

Incidentele au readus în atenție vulnerabilitatea transportului maritim din vestul Mării Negre și riscurile pentru România, în condițiile în care atacurile se produc în apropierea frontierelor sale maritime și a rutelor comerciale către porturile dunărene și Constanța.