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Nicușor Dan, declarații despre acuzațiile de minciună la adresa lui Bolojan: Niște lideri și-au schimbat opinia

Președintele României, Nicușor Dan, a comentat acuzațiile de minciună aduse de Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan, subliniind că a avut motive să creadă că există o majoritate parlamentară pentru susținerea candidaturii lui Eugen Tomac, însă „niște lideri și-au schimbat opinia”.
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Radu Mocanu
25 iun. 2026, 19:14, Politic
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Întrebat dacă a fost indus în eroare de liderul PNL în privința susținerii pentru candidatura lui Eugen Tomac la șefia Guvernului, președintele Nicușor Dan a evitat să ofere un răspuns direct. 

„ în momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel n-aș fi făcut-o. De asemenea, când l-am desemnat pe domnul Veștea, am avut o așteptare rezonabilă că acest guvern va trece”, a declarat șeful statului. 

Președintele a susținut însă că, în ambele situații, calculele inițiale nu s-au confirmat deoarece unii dintre liderii cu care discutase și-au modificat poziția ulterior. 

„Și într-un caz și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp”, spune președintele. 

Săptămâna trecut, liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că l-amințit pe președintele Dan privind susținerea fostului premier desemnat, Eugen Tomac. 

„Dincolo de cine e președintele României, cine e președinte la PSD, cine e președinte la PNL, UDMR sau unde vreți, la AUR, trebuie să existe respect pentru funcția de președinte al României. A mințit președintele Republicii și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cu alte cerințe care, ce să vezi, de fiecare dată erau îndeplinite”, declarat Grindeanu

Ilie Bolojan s- apărat, susținând: „Ca să fie clar: niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale”. 

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