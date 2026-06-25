Nicușor Dan, după ce l-a decorat pe Lech Wałęsa cu „Steaua României”: Societățile noastre au nevoie de modele

„Domnule președinte, am oferit de-a lungul timpului mai multe decorații. Niciodată n-am fost mai emoționat decât în momentul acesta”, a spus președintele Dan în începutul discursului.

Șeful statului a amintit de atmosfera anilor comunismului și de simbolul pe care l-a reprezentat sindicatul condus de Wałęsa.

„Îmi aduc aminte de speranțele unor generații de români, care, ascultând Europa Liberă și vocea Americii, se uitau la ce se întâmplă în Polonia și ce înseamnă Solidaritatea. A fost o luptă care, până la urmă, a fost câștigată”, a declarat președintele.

Președintele a vorbit și despre criza de repere din perioada contemporană și despre importanța afirmării valorilor democratice.

„Revenind la zilele noastre, cred că societățile noastre au nevoie de modele. Oameni care să dovedească, care să-și subordoneze propria viață, propriul destin interesului colectivității. Oameni care ar putea să aibă curajul afirmării unor valori. De asemenea, cred oameni ca dumneavoastră pot să transmită celorlalți și mai ales tinerilor, faptul că libertatea nu este de la sine înțeleasă”, a mai spus Dan.

„E o mare onoare pentru mine să vă înmânez această decorație a statului român”, conchide președintele.

Nicușor Dan a semnat joi decretul de decorare a lui Lech Wałęsa. Wałęsa a fost liderul sindicatului Solidaritatea, mișcare care a contribuit decisiv la căderea comunismului în Polonia în 1989 și la sfârșitul Războiului Rece. Acesta a fost și președintele Poloniei în perioada 1990 și 1995.