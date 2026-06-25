Fostul președinte al Poloniei, decorat de Nicușor Dan cu „Steaua României” în grad de Mare Cruce

Nicușor Dan a semnat joi decretul de decorare a lui Lech Wałęsa.

„În semn de înaltă apreciere pentru meritele excepționale avute la consolidarea și aprofundarea relațiilor bilaterale româno-polone, precum și pentru contribuția esențială la promovarea valorilor democratice în spațiul est-european, Președintele Nicușor Dan a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce domnului Lech Wałęsa, fost Președinte al Republicii Polone”, a retransmis Administrația Prezidențială, joi.

Decretul a fost semnat în data de 19 iunie.

Lech Wałęsa s-a născut pe 29 septembrie 1943. El este laureatul Premiului Nobel pentru Pace și una dintre cele mai importante figuri ale luptei împotriva comunismului din Europa de Est.

Lech Wałęsa a fost liderul sindicatului Solidaritatea, mișcare care a contribuit decisiv la căderea comunismului în Polonia în 1989 și la sfârșitul Războiului Rece.

Pentru activitatea sa, Wałęsa a fost persecutat de guvernul polonez comunist.

Lech Wałęsa a fost președintele Poloniei între 1990 și 1995, primul șef al statului ales democratic după comunism.