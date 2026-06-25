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Fostul președinte al Poloniei, decorat de Nicușor Dan cu „Steaua României” în grad de Mare Cruce

Fostul președinte al Poloniei, Lech Wałęsa, simbol al luptei împotriva comunismului, a fost decorat de președintele României, Nicușor Dan, cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce.
Fostul președinte al Poloniei, decorat de Nicușor Dan cu „Steaua României” în grad de Mare Cruce
foto: Facebook/Lech Wałęsa
Laura Buciu
25 iun. 2026, 12:42, Politic
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Nicușor Dan a semnat joi decretul de decorare a lui Lech Wałęsa.

„În semn de înaltă apreciere pentru meritele excepționale avute la consolidarea și aprofundarea relațiilor bilaterale româno-polone, precum și pentru contribuția esențială la promovarea valorilor democratice în spațiul est-european, Președintele Nicușor Dan a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce domnului Lech Wałęsa, fost Președinte al Republicii Polone”, a retransmis Administrația Prezidențială, joi.

Decretul a fost semnat în  data de 19 iunie.

Lech Wałęsa s-a născut pe 29 septembrie 1943. El este laureatul Premiului Nobel pentru Pace și una dintre cele mai importante figuri ale luptei împotriva comunismului din Europa de Est.

Lech Wałęsa a fost liderul sindicatului Solidaritatea, mișcare care a contribuit decisiv la căderea comunismului în Polonia în 1989 și la sfârșitul Războiului Rece.

Pentru activitatea sa, Wałęsa a fost persecutat de guvernul polonez comunist.

Lech Wałęsa a fost președintele Poloniei între 1990 și 1995, primul șef al statului ales democratic după comunism.

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