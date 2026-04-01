Noua generație de agenți call-center: Un start-up românesc a creat agenți AI care transformă predicțiile în acțiuni reale pentru companii

Noua generație de agenți call-center: Un start-up românesc a creat agenți AI care transformă predicțiile în acțiuni reale pentru companii

Startup-ul românesc OptiComm.AI a lansat o platformă inovatoare de Agentic AI care permite companiilor să transforme previziunile și analiza datelor direct în acțiuni concrete. Platforma marchează tranziția de la simpla inteligență predictivă la execuția automată a task-urilor de business, deschizând o nouă eră în modul în care companiile operează și interacționează cu clienții.
Mădălina Dinu
01 apr. 2026, 19:04, Știrile zilei

Noua platformă le oferă utilizatorilor posibilitatea de a crea agenți AI complet instruiți în doar 60 de secunde, pe baza informațiilor încărcate în sistem. Acești agenți înțeleg contextul și pot acționa autonom, de la gestionarea apelurilor și mesajelor, până la interacțiuni complexe cu clienții, în orice limbă dorită. Companiile pot seta mai mulți agenți AI pentru sarcini diferite, folosind unul sau mai multe dintre cele 84 de instrumente disponibile în platformă.

În cadrul evenimentului de lansare, Cristi Movilă, fondator și CEO OptiComm.AI, a demonstrat în direct cum se pot crea și antrena agenții AI în câteva secunde și cum aceștia transformă analiza predictivă în acțiuni în timp real.

CEO-ul a subliniat că platforma oferă companiilor un mod rapid și eficient de a implementa soluții inteligente care interacționează cu clienții, automatizează fluxurile de lucru și iau decizii imediat, fără intervenție umană constantă.

Noua generație de agenți call center

Agenții OptiComm.AI funcționează prin apeluri telefonice, WhatsApp Business, e-mail și integrări API personalizate. Platforma pune la dispoziție peste 1000 de voci digitale, iar utilizatorii pot chiar să cloneze o voce umană pentru interacțiuni mai naturale.

Platforma poate fi folosită în multiple industrii: Distribuție, Retail & eCommerce, Hoteluri & Restaurante, Health & Wellness, Automotive & Dealerships, Logistică & Transport. În prezent, clienții OptiComm.AI au dezvoltat și implementat deja peste 380 de agenți AI, care ajută la automatizarea și optimizarea operațiunilor.

Fondat în 2025, OptiComm.AI a fost gândit ca o platformă end-to-end care le permite companiilor să transforme datele și previziunile în acțiuni reale. Modelul său „predict–decide–act” închide complet bucla dintre informație și execuție, oferind o automatizare inteligentă și rapidă, care poate fi implementată ușor și scalabil în orice companie, potrivit reprezentanților companiei.

Această lansare marchează un pas major pentru companiile care vor să facă mai mult decât să analizeze date. Ele pot acționa instantaneu, cu agenți AI care înlocuiesc task-urile repetitive și ajută la creșterea performanței și a eficienței operaționale.

