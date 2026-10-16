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Noua mașină zburătoare „Roadster” a Tesla nu poate circula pe șosele. Motivul pentru care nu poate fi utilizată pe drumurile publice

Site-ul oficial al companiei Tesla precizează că noul său vehicul Roadster, un automobil electric dezvoltat împreună cu SpaceX, nu are aprobare pentru a circula pe drumurile publice.
Noua mașină zburătoare „Roadster” a Tesla nu poate circula pe șosele. Motivul pentru care nu poate fi utilizată pe drumurile publice
Sursa foto: X/Tesla
Ioana Târziu
16 oct. 2026, 21:40, Știrile zilei
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Vehiculul, capabil să decoleze, să zboare și să se răstoarne, înainte de a ateriza și a se deplasa pe sol, nu are aprobare pentru a circula pe drumurile publice.

Pagina de produs a Roadster-ului precizează clar că modelul zburător „nu este omologat pentru utilizare pe drumurile publice”, notează The Independent.

La evenimentul de lansare, Elon Musk nu a precizat clar dacă mașina va fi de fapt permisă pe șosele sau dacă Tesla va căuta aprobarea acesteia pentru uz public.

În timpul prezentării, un membru al publicului a întrebat dacă vehiculul va fi „autorizat pentru circulație”, iar Musk a răspuns că depinde de strada în care locuiești, dar că va fi o mașină viabilă.

„Aceasta va fi o mașină reală, care circulă pe șosele”, a spus el în timpul unei alte părți a evenimentului de lansare.

„Nu sunt sigur că este neapărat legală în toate jurisdicțiile, dar va exista o astfel de mașină pe care cineva o va putea deține”, a adăugat el.

În prezent, vehiculele zburătoare sunt de obicei reglementate de autoritățile aeronautice locale, cum ar fi FAA în SUA și CAA în Marea Britanie.

Aceste organizații au analizat modalități de reglementare a noilor tipuri de vehicule zburătoare, în principal în ceea ce privește dronele și tipurile de aeronave „cu decolare și aterizare verticală electrică”, pe care unele companii intenționează să le utilizeze ca taxiuri zburătoare.

Cu toate acestea, nu există un regim clar pentru vehiculele zburătoare, cum ar fi cele pe care Tesla a promis acum că le va vinde, mai menționează sursa citată.

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