O nouă clasă de terapii pentru scleroza multiplă. Rezultatele clinice oferă speranțe

Deși efectul a fost prea mic pentru ca pacienții să observe o îmbunătățire după șase luni, testele au relevat îmbunătățiri ale funcției nervoase, dând speranțe că leziunile învelișului protector din jurul fibrelor nervoase ar putea fi reparate cu medicamente.

„Simt că suntem la pragul unei noi clase de terapii pentru SM și de aceea este atât de interesant”, a declarat dr. Nick Cunniffe, neurolog la Universitatea din Cambridge, care a condus studiul CCMR Two.

Aproape 3 milioane de oameni din întreaga lume trăiesc cu scleroză multiplă, iar în Marea Britanie există peste 150.000 de pacienți. Majoritatea sunt diagnosticați între 30 și 40 de ani. Este cea mai frecventă afecțiune neurologică la adulții tineri, potrivit The Guardian.

Simptomele bolii

Boala apare atunci când sistemul imunitar atacă învelișurile protectoare de grăsime din jurul nervilor din creier și măduva spinării. Pierderea acestor învelișuri de mielină încetinește semnalele electrice care trec de-a lungul nervilor sau le oprește complet.

Primele simptome tind să fie furnicături, amorțeală, pierderea echilibrului și probleme de vedere, dar deoarece alte boli provoacă afecțiuni similare, un diagnostic definitiv poate dura mult timp.

Mulți pacienți încep cu SM recidivantă, în care simptomele apar și dispar pe măsură ce învelișurile de mielină din jurul nervilor sunt deteriorate, reparate și deteriorate din nou. Alții au o formă progresivă, în care organismul nu mai poate repara mielina deteriorată, iar celulele nervoase mor treptat. Acest lucru duce la dizabilități progresive și simptome precum tremurături, probleme de vorbire, rigiditate musculară și spasme. În timp, pacienții pot avea nevoie de un dispozitiv de ajutor la mers sau de un scaun cu rotile.

Revigorarea mecanismelor de reparare a mielinei din organism

În ultimul deceniu, oamenii de știință au descoperit că un antihistaminic numit clemastină are potențialul de a revigora mecanismele de reparare a mielinei din organism și de a preveni deteriorarea progresivă a nervilor. Însă potența sa nu este clară. Studiul ReBuild de la Universitatea din California, San Francisco, a descoperit că, deși clemastina îmbunătățea funcția nervoasă, efectul era foarte mic.

Studiul CCMR Two, finanțat de Societatea de Scleroză Multiplă, s-a bazat pe cercetări suplimentare care au arătat că metformina, un medicament pentru diabet, ar putea spori efectul clemastinei.

Studiul de la Cambridge a recrutat 70 de persoane cu SM recidivantă. Jumătate dintre acestea au luat clemastină și metformină, iar jumătate au primit un placebo timp de șase luni. Pentru a evalua efectul asupra nervilor, cercetătorii au măsurat viteza cu care semnalele electrice circulau între ochi și creier. Aceasta era mai lentă decât în mod normal la pacienții din studiu, din cauza leziunilor mielinei și a inflamației din jurul nervului optic.

Efecte așteptate

Deși medicamentele păreau să stimuleze funcția nervoasă, nu s-a observat nicio îmbunătățire a vederii sau a dizabilității pacienților. Semnalele electrice se transmiteau mai repede la persoanele care luau medicamente decât la cele care luau placebo, dar diferența era de numai 1.3 milisecunde.

„Este mai mică decât speram”, a spus Cunniffe, care a descris lucrarea vineri, la Comitetul European pentru Tratamentul și Cercetarea Sclerozei Multiple din Barcelona.

„Concluzia mea este că medicamentele au un efect biologic de promovare a remielinizării, dar trebuie să fim clari că oamenii nu se simt mai bine cu aceste medicamente după șase luni”.

Emma Gray, directoarea de cercetare la Societatea de Scleroză Multiplă, a declarat: „Acestea sunt rezultate foarte pozitive ale conceptului și am dori să vedem continuarea lor.

Nu ne-am aștepta ca acestea să aibă un beneficiu clinic după numai șase luni. Va dura mai mult timp până când acest lucru va fi observat”.

Medicamentele sunt încă în curs de evaluare

Cercetătorii au subliniat că oamenii nu ar trebui să încerce să obțină medicamentele în afara unui studiu clinic, deoarece acestea sunt încă în curs de evaluare. În studiul de la Cambridge, mulți pacienți au prezentat oboseală din cauza clemastinei și diaree din cauza metforminei. Medicamentele care remielinizează nervii nu ar regenera nervii care au murit deja.

Jonah Chan, profesor de neurologie la Universitatea din California, San Francisco, care a lucrat la studiul ReBuild, a afirmat că găsirea de medicamente care remielinizează nervii este crucială.

„Sunt mai convins ca niciodată că remielinizarea este calea esențială pentru prevenirea dizabilității permanente în SM. Este, de asemenea, singura speranță imediată pentru restabilirea funcțiilor, deși oamenii trebuie să fie realiști în ceea ce privește contextele în care aceasta poate restabili funcțiile”, a afirmat el.

„Trebuie să folosim tot ceea ce am învățat în ultimul deceniu de muncă asiduă și eforturi pentru a căuta compuși validați științific și experimental în laborator, pentru a vedea dacă funcționează cu adevărat la oameni. Trebuie să fim inspirați de optimism, dar să fim confortabili cu învățarea din eșecuri”.