O nouă escaladare în conflictul diplomatic Ucraina-Coreea de Sud. Seulul își retrage o parte din personalul ambasadei din Kiev

Măsura retragerii parțiale a personalului misiunii diplomatice a fost anunțată marți de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe sud-coreean, Park Doo-soon, potrivit AFP.

„Având în vedere amenințarea persistentă a atacurilor aeriene pe întreg teritoriul țării, fapt care îngreunează asigurarea siguranței personalului, guvernul a decis să retragă o parte din personalul misiunii sale diplomatice”, a spus oficialul sud-coreean.

Anunțul a fost făcut la mai bine de o săptămână după ce ambasadorul Coreei de Sud în Ucraina a fost rechemat la Seul, în urma dezvăluirilor făcute luna trecută de președintele ucrainean Volodimir Zelenski privind transferul prizonierilor nord-coreeni în custodia Coreei de Sud.

Seulul acuză încălcarea confidențialității și a cerut scuze publice

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a cerut Kievului să prezinte scuze oficiale pentru dezvăluirea informațiilor privind prizonierii.

„Dacă veți continua să refuzați recunoașterea faptelor și prezentarea unor scuze publice, vom lua măsuri suplimentare. Întrucât este o chestiune ce ține de onoarea poporului și a națiunii Republicii Coreea”, spunea Lee.

Anterior, Seulul l-a convocat și pe ambasadorul Ucrainei și a amenințat cu adoptarea unor „măsuri suplimentare”, fără a preciza în ce vor consta acestea.

Tensiunile dintre cele două state au fost generate de discursul susținut de președintele Volodimir Zelenski în cadrul Adunării General ONU. Atunci, liderul de la Kiev a dezvăluit că Ucraina a trimis în Coreea de Sud doi militari nord-coreeni capturați.

Seulul a reacționat, subliniind că președintele Ucrainei a încălcat un acord de confidențialitate dintre cele două state privind acest dosar.