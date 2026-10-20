Prima pagină » Știrile zilei » O nouă escaladare în conflictul diplomatic Ucraina-Coreea de Sud. Seulul își retrage o parte din personalul ambasadei din Kiev

O nouă escaladare în conflictul diplomatic Ucraina-Coreea de Sud. Seulul își retrage o parte din personalul ambasadei din Kiev

Coreea de Sud a anunțat marți că își va retrage o parte din personalul diplomatic de la ambasada sa din Ucraina, pe fondul adâncirii tensiunilor bilaterale provocate de dezvăluirea de către Kiev a transferului unor prizonieri de război nord-coreeni către Seul.
O nouă escaladare în conflictul diplomatic Ucraina-Coreea de Sud. Seulul își retrage o parte din personalul ambasadei din Kiev
Sursa foto: X
Radu Mocanu
20 oct. 2026, 10:21, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Măsura retragerii parțiale a personalului misiunii diplomatice a fost anunțată marți de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe sud-coreean, Park Doo-soon, potrivit AFP

„Având în vedere amenințarea persistentă a atacurilor aeriene pe întreg teritoriul țării, fapt care îngreunează asigurarea siguranței personalului, guvernul a decis să retragă o parte din personalul misiunii sale diplomatice”, a spus oficialul sud-coreean. 

Anunțul a fost făcut la mai bine de o săptămână după ce ambasadorul Coreei de Sud în Ucraina a fost rechemat la Seul, în urma dezvăluirilor făcute luna trecută de președintele ucrainean Volodimir Zelenski privind transferul prizonierilor nord-coreeni în custodia Coreei de Sud.

Seulul acuză încălcarea confidențialității și a cerut scuze publice

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a cerut Kievului să prezinte scuze oficiale pentru dezvăluirea informațiilor privind prizonierii. 

Dacă veți continua să refuzați recunoașterea faptelor și prezentarea unor scuze publice, vom lua măsuri suplimentare. Întrucât este o chestiune ce ține de onoarea poporului și a națiunii Republicii Coreea”, spunea Lee. 

Anterior, Seulul l-a convocat și pe ambasadorul Ucrainei și a amenințat cu adoptarea unor „măsuri suplimentare”, fără a preciza în ce vor consta acestea.

Tensiunile dintre cele două state au fost generate de discursul susținut de președintele  Volodimir Zelenski în cadrul Adunării General ONU. Atunci, liderul de la Kiev a dezvăluit că Ucraina a trimis în Coreea de Sud doi militari nord-coreeni capturați.

Seulul a reacționat, subliniind că președintele Ucrainei a încălcat un acord de confidențialitate dintre cele două state privind acest dosar. 

Recomandarea video

SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?
G4Media
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
GSP.ro
Ucraina, cel mai mare debitor al FMI din Europa cu aproape 14,5 miliarde de dolari. Datoria uriașă o plasează pe locul doi în lume. Cine conduce clasamentul mondial al datornicilor
Gandul
Remi i-a dat ”fatala” lui Narcis! Am aflat ce obiect intim i-a oferit la bonfire. Gestul care l-a scos din minți
Cancan
Marele campion a ajuns să vândă fier vechi: „Tai vagoane de tren abandonate”
Prosport
Accident cu doi morți la Buftea, în Ilfov. Un microbuz a fost distrus de o autobasculantă pe DN 7
Libertatea
Rețeta bunicii Gherghina pentru castraveți în oțet. Trucul simplu pentru murături gustoase, numai bune de pus în cămară
CSID
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Promotor