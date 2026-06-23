O parte din contribuțiile la pensii vor investite pe piața de capital. Germania lui Merz vrea să adopte modelul suedez

Cancelarul german Friedrich Merz susține înființarea unui fond public de pensii de tip suedez, care ar investi o parte din salariile lucrătorilor pe piețele de capital, ca parte a unor propuneri ample de revizuire a sistemului de pensii din ce în ce mai costisitor al țării, relatează Financial Times.

Merz, fost președinte al administratorului de active american BlackRock din Germania, a declarat marți: „Scandinavii au reușit, la fel și noi vom face”.

Ideea face parte din propunerile prezentate de un grup de experți și parlamentari însărcinați de cancelar cu sarcina de a găsi modalități de a limita creșterea cheltuielilor cu pensiile, care au reprezentat 41% din totalul cheltuielilor pentru asistență socială în 2024, stabilizând în același timp nivelurile actuale ale pensiilor.

2% din salariu – pe piața de capital

Conform propunerii, o contribuție individuală obligatorie de 2% din salarii ar „fi gestionată centralizat și investită pe piețele de capital”. Scopul este de a contribui la asigurarea faptului că, pe termen lung, nivelurile pensiilor „vor crește din nou semnificativ”.

Măsura ar fi o noutate pentru germanii care nu doresc să ia riscuri și sunt iubitori de numerar, și care au fost mai reticenți decât colegii lor europeni în a adopta piețele de capital pentru a-și investi economiile substanțiale.

Sistemul bazat pe capital va fi conceput astfel încât pensiile să fie garantate și să crească chiar și în cazul unei crize financiare severe echivalente cu cea din 2007, au declarat oficiali guvernamentali.

„O parte din acești bani ar putea fi investiți în proiecte de infrastructură”, a declarat pentru FT Jens Südekum, economist care consiliază guvernul.

„Aceasta este o mare șansă de a depăși deficitele, precum și deficiențele piețelor europene de capital, cărora le lipsesc aceste fonduri mari de investiții .”

Problemele Guvernului Merz

Reforma pensiilor a lui Merz face parte dintr-o revizuire planificată a statului social german postbelic, inclusiv asigurările de sănătate și îngrijirea persoanelor în vârstă.

Eforturile s-au dovedit dificile pentru guvernul profund nepopular al cancelarului, exacerbând tensiunile dintre creștin-democrații săi și partenerii lor minori din coaliție, social-democrații.

Marți, lângă ministrul muncii din partea SPD, Bärbel Bas, Merz a declarat că recomandările formează un „concept general care funcționează doar în întregime”, pe care coaliția a fost de acord să-l „implementeze integral”.

Bas a spus că guvernul speră să adopte reforma în acest an. În întreaga Europă, recent în Franța și Regatul Unit, reformele pensiilor au fost toxice din punct de vedere politic și au forțat guvernele să dea înapoi.

Problemele sistemului de pensii din Germania

Sistemul de pensii pay-as-you-go din Germania se confruntă cu deficite tot mai mari, cu 16,5 milioane de persoane din generația baby boomer care se vor pensiona până în 2036 și doar 12,5 milioane de noi lucrători care se vor alătura forței de muncă, potrivit Institutului pentru Cercetări Economice din Köln.

În 2024, guvernul a plătit 118 miliarde de euro pentru a acoperi golurile din sistem, adică aproximativ un sfert din bugetul federal total. Această pondere s-ar putea dubla la 50% în următoarele două decenii, potrivit economiștilor.

Alte recomandări includ corelarea vârstei legale de pensionare – în prezent 67 de ani – cu speranța de viață a țării și retragerea stimulentelor pentru pensionarea anticipată. Pentru fiecare an câștigat, oamenii ar trebui să lucreze opt luni în plus, a propus comisia. Experții au sugerat, de asemenea, creșterea vârstei – în prezent 64 de ani – la care persoanele care au contribuit timp de 45 de ani pot intra la pensie cu pensie completă. Sindicatele se vor opune probabil acestei măsuri.

Deși comisia bipartizană germană nu a reușit să ajungă la unanimitate în privința tuturor măsurilor, a reușit să ajungă la un consens larg, ceea ce ar trebui să limiteze potențialele fricțiuni și controverse, potrivit lui Südekum, consilier al ministrului de finanțe Lars Klingbeil, care este și colapsator al SPD.

Printre măsurile comisiei se numără și o recomandare ca funcționarii publici și parlamentarii, în prezent scutiți de contribuțiile la sistemul legal de pensii, să fie incluși în sistem. Experții solicită, de asemenea, o revizuire a așa-numitelor „mini-joburi” din Germania – locuri de muncă prost plătite și cu impozite mici, introduse sub cancelarul SPD, Gerhard Schröder, ca parte a reformelor pieței muncii care vizează reducerea șomajului în masă.

Deși schema a contribuit la creșterea ocupării forței de muncă, criticii susțin că a blocat multe femei în locuri de muncă cu jumătate de normă, cu drepturi limitate la pensie. Obligarea angajatorilor să plătească integral contribuțiile la asigurările sociale pentru astfel de locuri de muncă ar încuraja prelungirea orelor de lucru și ar crește participarea femeilor pe piața muncii obișnuită, a declarat Südekum.

„Având în vedere că există acest consens larg în cadrul comisiei, guvernul va avea dificultăți în implementarea unui pachet de reforme care nu respectă recomandările”, a spus el.