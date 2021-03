„Ochii pe mine!”, cu Vlad Craioveanu - invitaţi la Aleph News: Ştefan Dascălu, cercetător român la Oxford si Andrei Stoica - luptător de kickboxing

Ne-a schimbat. Ne-a transformat. Am pierdut. Ne-a făcut să redescoperim lucrurile mărunte pe care, altădată, le consideram nesemnificative. Ne-am pus măştile, dar am stat mai mult cu noi înşine. A trecut un an, de când vidul din Covid ne-a resetat existenţa. Rămân, în continuare, multe semne de întrebare, dileme şi controverse. Peste toate, o dulce umbră de speranţa! Tu, noi, ce am câştigat oare dintr-un an pierdut?

Cu Stefan Dascălu, cercetător român la Oxford, facem radiografia unui an pandemic. Vorbim despre readaptare, reinventare si supravieţuire. Îţi spune ce crede despre controversele iscate în legătură cu vaccinul Astra Zeneca, dar şi cât de eficientă este vaccinarea în faţa noilor tulpini.

Şi fiindcă pandemia este o continuă luptă, Andrei Stoica, luptător K1, îţi spune care sunt provocările şi victoriile de care a avut parte într-un an în care reinventarea a fost cuvântul de ordine. Care au fost lecţiile pandemiei şi provocările de tată a trei copii în perioada restricţiilor?

Astăzi nu este despre bilanţuri, nici despre măşti sau distanţare. Dimpotrivă, este despre speranţa normalităţii şi motivaţie. O ediţie specială a talk-show-ului „Ochii pe mine!”, marţi, 16 martie, de la ora 23.00. Gândeşte-te şi tu ce ai câştigat dintr-un an pierdut!