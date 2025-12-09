ONU: Violența împotriva femeilor jurnaliste și activiste crește, alimentată de abuzurile online

UN Women și partenerii săi au publicat marți un studiu care arată o creștere îngrijorătoare a violenței îndreptate împotriva femeilor active în spațiul public, pe fondul expansiunii rețelelor sociale și al tehnologiilor precum inteligența artificială. Raportul, intitulat „Tipping Point”, se bazează pe contribuțiile a peste 6.900 de jurnaliste, activiste și apărătoare ale drepturilor omului din 119 țări. Potrivit documentului, violența online împotriva femeilor a devenit „o criză globală în creștere”. UN Women avertizează că hărțuirea și intimidarea din mediul digital se traduc tot mai des în agresiuni offline.

Aproximativ 41% dintre participantele la studiu au declarat că au fost victime ale unor atacuri fizice, sexuale sau verbale, ori ale unor practici precum „swatting”, pe care le-au asociat direct cu abuzurile primite online, scrie AP.

Cele mai expuse sunt jurnalistele, scriitoarele, influencerele și creatoarele de conținut care abordează teme legate de drepturile omului, acestea fiind frecvent vizate prin deepfake-uri, imagini manipulate și alte instrumente digitale.

Julie Posetti, cercetătoarea principală a studiului, afirmă că numărul cazurilor de violență reală generate de abuzuri online împotriva jurnalistelor s-a dublat în ultimii cinci ani.

Autorii raportului cer introducerea unor legislații mai ferme pentru prevenirea violenței tehnologice împotriva femeilor, o monitorizare mai eficientă a acestor fenomene și responsabilizarea companiilor tech.

De asemenea, recomandă implicarea bărbaților și a altor grupuri în condamnarea publică a acestor forme de abuz.

„Femeile care ne apără drepturile, relatează știrile sau conduc mișcări sociale sunt vizate de atacuri menite să le reducă la tăcere și să le scoată din spațiul public”, a declarat Sarah Hendricks, directoare de politici la UN Women. „Tot mai des, aceste atacuri nu se opresc la ecran, ci ajung până la ușa femeilor.”