„Până la sfârșitul lunii iulie trebuie să găsim o soluție”. Kelemen, despre criza guvernamentală

Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat jurnaliștilor la Palatul Parlamentului că „eu cred că după 2-3 săptămâni, până la sfârșitul lunii iulie, trebuie să găsim o soluție”.

„Soluția în continuare ar fi un guvern majoritar”

„Din punctul meu de vedere, soluția în continuare ar fi un guvern majoritar”, a transmis liderul UDMR.

Însă, „dacă nu se poate să restabilim coaliția veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL-PSD-UDMR, cu un premier acceptabil pentru toată lumea”, potrivit acestuia.

„Și eventual nu vin oameni din prima linie în ministere, ci găsim oameni politici, oameni propuși de fiecare partid pentru fiecare minister, așa cum era guvernul înainte de moțiunea de cenzură”, a declarat Kelemen.

Despre reformarea unei coaliției, liderul UDMR a precizat că „am discutat și vineri, am discutat și joi, dar încă nu am ajuns la niciun consens”.

„Important este că până la sfârșitul lunii august să există un guvern care, prin ordonanță, prin ordonanță de urgență, prin asumare, să aibă posibilitatea de a închide PNRR-ul”, a afirmat acesta. „Și Parlamentul, sigur, convocat în sesiunea extraordinară, la un moment dat, să votăm acele legi care sunt necesare pentru a acoperi angajamentele noastre din PNR”, a adăugat Kelemen.

„Încă avem această ultimă șansă”

„Deci aici există o responsabilitate pentru fiecare om politic, pentru fiecare ales. Și eu cred că încă avem această ultimă șansă, până la sfârșitul lunii iulie, undeva spre sfârșitul lunii iulie, să găsim o rezolvare a soluției. În acest moment asta se conturează”, a conchis președintele UDMR Kelemen Hunor.