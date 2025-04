Parma – Juventus 1-0: „Mereu e o victorie frumoasă împotriva lui Juventus”, spune Cristi Chivu

Parma a obținut o victorie nesperată pe teren propriu în fața unuia dintre granzii din Serie A. După remiza cu Inter, Cristi Chivu a mai reușit o minune și a păstrat toate cele trei puncte puse în joc, grație reușitei lui Mateo Pellegrino din minutul 41. La final, românul s-a arătat încântat de jocul elevilor săi și speră să urmeze multe alte victorii la rând, scrie ProSport

Imediat după fluierul de final, Cristi Chivu a vorbit la superlativ despre elevii săi. A punctat și faptul că o victorie în fața „Bătrânei Doamne” e mereu frumoasă, mai ales că din postura de jucător a avut multe dueluri pe vremea când evolua la AS Roma sau Inter.

„Sper să fie una dintre multele victorii din cariera mea, dar și din cariera acestor băieți, pentru inima pe care au arătat-o. Sunt fericit pentru ei și pentru publicul minunat. Împotriva lui Juventus este mereu o victorie frumoasă, trebuie să ne bucurăm de ea și să fim fericiți. N-a fost deloc ușor, pentru că am pierdut doi jucători în primele minute și a trebuit să facem modificări. Keita a avut ceva dificultăți la început, dar apoi am fost inteligenți și am pus în dificultate o echipă puternică precum Juventus”, a declarat tehnicianul român, pentru DAZN.

Parma a luat un avans considerabil față de ocupanta primului loc direct retrogradabil

Cu doar 15 puncte rămase în joc, „cruciații” sunt la 6 puncte de zona roșie.

„Serie A nu este niciodată simplă, indiferent de adversarul pe care îl înfrunți. Băieții noștri s-au adaptat rapid la această realitate, înțelegând momentele-cheie ale jocului. În două meciuri și jumătate nu am primit gol, dar acest lucru se datorează muncii întregii echipe, a grupului care face lucruri frumoase și merită toate felicitările noastre”, a punctat Chivu.

Fundașul dreapta al Parmei a făcut un meci foarte bun în fața unei echipe experimentate. La doar 18 ani, Leoni l-a impresionat pe antrenorul român, dar e îndemnat să rămână cu picioarele pe pământ și să fie la fel de muncitor în continuare.

„Leoni, ca toată echipa, trebuie să rămână cu picioarele pe pământ și să continue să muncească. Azi a făcut un meci mare, nu pare atât de tânăr, dar are un potențial uriaș de îmbunătățire. Merită felicitările și premiul de MVP, dar eu trebuie să fiu antrenorul și să-i arăt și greșelile pe care le-a făcut”, a concluzionat fostul internațional român.