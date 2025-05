Pixel 10 Pro: Noi scurgeri de informații sugerează un design exterior fără modificări majore

Google filmează deja reclamele pentru viitoarea serie Pixel 10. O filmare comercială pentru Pixel 10 Pro a fost surprinsă pe neașteptate în public. Un fotograf a observat o echipă de peste 20 de persoane filmând o reclamă intitulată „Ask more of your phone" cu noul telefon.