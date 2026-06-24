Precomenzile pentru GTA VI se deschid joi. Cât va costa unul dintre cele mai așteptate jocuri din istorie

După mai bine de un deceniu de așteptare, Rockstar Games dă startul precomenzilor pentru Grand Theft Auto VI (GTA VI), unul dintre cele mai așteptate jocuri video ale ultimilor ani. Începând de joi, jucătorii își vor putea rezerva copia atât în format digital, cât și prin intermediul unor magazine selectate, notează AFP.

Lansarea globală a jocului este programată pentru 19 noiembrie. Cei care aleg varianta digitală vor putea descărca jocul pe consolă cu o săptămână înainte de această dată, urmând ca accesul să fie activat automat în ziua lansării.

Pentru ediția fizică, jucătorii nu vor primi un disc, ci o foaie de hârtie care va conține un cod de descărcare.

În Statele Unite, GTA 6 va fi lansat cu un preț de pornire mai ridicat decât media jocurilor de buget mare. Pentru ediția standard, jucătorii vor plăti 79.99 de dolari, iar ediția „Ultimate” va costa 99.99 de dolari și va conține bonusuri exclusive, precum vehicule și arme nemaiîntâlnite în joc.

Analiștii estimează că GTA VI ar putea deveni cel mai mare debut din istoria industriei jocurilor video. Până la 45 de milioane de copii ar putea fi vândute chiar înainte de lansarea oficială, depășind recordurile stabilite de precedentul titlu al seriei, Grand Theft Auto V, care a generat încasări de un miliard de dolari în doar trei zile.

GTA 5 a devenit al doilea cel mai vândut joc din istorie, cu peste 230 de milioane de copii vândute, fiind depășit doar de Minecraft.