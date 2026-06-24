Prima pagină » Știrile zilei » Precomenzile pentru GTA VI se deschid joi. Cât va costa unul dintre cele mai așteptate jocuri din istorie

Precomenzile pentru GTA VI se deschid joi. Cât va costa unul dintre cele mai așteptate jocuri din istorie

Studioul american Rockstar Games deschide joi, la miezul nopții, precomenzile pentru „Grand Theft Auto VI” (GTA VI), cu aproape cinci luni înainte de lansarea oficială programată pentru 19 noiembrie. Jocul, care a generat un cost de dezvoltare de până la două miliarde de dolari este așteptat să bată toate recordurile de vânzări odată cu lansarea sa.
Precomenzile pentru GTA VI se deschid joi. Cât va costa unul dintre cele mai așteptate jocuri din istorie
Radu Mocanu
24 iun. 2026, 16:27, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

După mai bine de un deceniu de așteptare, Rockstar Games dă startul precomenzilor pentru Grand Theft Auto VI (GTA VI), unul dintre cele mai așteptate jocuri video ale ultimilor ani. Începând de joi, jucătorii își vor putea rezerva copia atât în format digital, cât și prin intermediul unor magazine selectate, notează AFP

Lansarea globală a jocului este programată pentru 19 noiembrie. Cei care aleg varianta digitală vor putea descărca jocul pe consolă cu o săptămână înainte de această dată, urmând ca accesul să fie activat automat în ziua lansării.  

Pentru ediția fizică, jucătorii nu vor primi un disc, ci o foaie de hârtie care va conține un cod de descărcare. 

În Statele Unite, GTA 6 va fi lansat cu un preț de pornire mai ridicat decât media jocurilor de buget mare. Pentru ediția standard, jucătorii vor plăti 79.99 de dolari, iar ediția „Ultimate” va costa 99.99 de dolari și va conține bonusuri exclusive, precum vehicule și arme nemaiîntâlnite în joc. 

Analiștii estimează că GTA VI ar putea deveni cel mai mare debut din istoria industriei jocurilor video. Până la 45 de milioane de copii ar putea fi vândute chiar înainte de lansarea oficială, depășind recordurile stabilite de precedentul titlu al seriei, Grand Theft Auto V, care a generat încasări de un miliard de dolari în doar trei zile. 

GTA 5 a devenit al doilea cel mai vândut joc din istorie, cu peste 230 de milioane de copii vândute, fiind depășit doar de Minecraft.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.ro
Ponta îi ia la mișto pe foștii susținători ai lui Nicușor Dan, dezamăgiți acum. Ce poze a postat
Gandul
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Cancan
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport
Florin Manole, fost ministru al Muncii, a anunțat că PSD vrea să crească pensiile, dacă Sorin Grindeanu va fi noul prim ministru: „Trebuie să se întâmple”. Exclusiv Interviurile Libertatea
Libertatea
Creierul poate crea noi conexiuni și după 80 de ani. Vlad Ciurea explică ce obiceiuri mențin mintea tânără
CSID
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da