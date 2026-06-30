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Premieră post decembristă: Parlamentul nu a mai abilitat Guvernul să emită ordonanțe pe perioada verii, pentru că Guvernul Bolojan demis nu mai poate emite ordonanțe

Demiterea Guvernului Bolojan pe 5 mai 2026 și situația de blocaj politic în care se află România, fără un Guvern cu puteri depline, au condus la o situație bizară în raporturile constituționale dintre Parlament și Executiv.
Premieră post decembristă: Parlamentul nu a mai abilitat Guvernul să emită ordonanțe pe perioada verii, pentru că Guvernul Bolojan demis nu mai poate emite ordonanțe
Sorina Matei
30 iun. 2026, 12:26, Politic
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Potrivit legii fundamentale și legilor speciale, la finalul fiecărei sesiuni parlamentare, Legislativul adoptă o lege specială prin care abilitează Guvernul să emită ordonanțe în perioada vacanței parlamentare.

Numai că o astfel de lege nu a fost adoptată și acum, în iunie 2026, înaintea vacanței parlamentare, chiar dacă Guvernul Bolojan pregătise un astfel de act normativ.

Proiectul elaborat de SGG, în martie 2026, prevedea următoarele:

  • Întrucât, potrivit art.66 alin.(1) din Constituţie prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2026 se încheie la sfârşitul lunii iunie, Guvernul a elaborat alăturatul proiect de lege prin care, la propunerea ministerelor interesate, se solicită Parlamentului abilitarea pentru legiferare prin ordonanţe simple, pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului cea de a doua sesiune ordinară a anului 2026.
  • Prin proiectul de lege sunt stabilite domeniile în care Guvernul va putea emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare din lunile iulie-august 2026.

Guvernul Bolojan ar fi putut, potrivit proiectului, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice: finanțe și economie, afaceri interne, agricultură, sănătate, transporturi, investiții și proiecte europene.

Numai că demiterea pe 5 mai 2026 a Guvernului Bolojan și lipsa de învestire a unui nou Guvern cu puteri depline în toată această perioadă au generat două tipuri de consecințe:

  • Guvernul demis nu mai poate adopta ordonanțe de urgență (OUG), ordonanțe simple sau noi politici publice, fiind limitat strict la acte de administrare curentă
  • Parlamentul nu a mai putut adopta legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe în perioada vacanței parlamentare (iulie – august 2026) având în vedere că România are în funcție un guvern demis.

În perioada post decembristă a României a mai existat o singură situație în care Guvernul de la București nu a mai putut emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare, însă motivul a fost cu totul altul, nicidecum că România nu are Guvern cu puteri depline.

În vacanța parlamentară de acum 10 ani (iulie – august 2026), Guvernul tehnocrat, condus de Dacian Cioloș la acea vreme, nu a putut adopta nicio ordonanță simplă pe perioada celor două luni de vară, după ce Senatul României a respins definitiv proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe pe perioada vacanței.

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