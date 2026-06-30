Premieră post decembristă: Parlamentul nu a mai abilitat Guvernul să emită ordonanțe pe perioada verii, pentru că Guvernul Bolojan demis nu mai poate emite ordonanțe

Potrivit legii fundamentale și legilor speciale, la finalul fiecărei sesiuni parlamentare, Legislativul adoptă o lege specială prin care abilitează Guvernul să emită ordonanțe în perioada vacanței parlamentare.

Numai că o astfel de lege nu a fost adoptată și acum, în iunie 2026, înaintea vacanței parlamentare, chiar dacă Guvernul Bolojan pregătise un astfel de act normativ.

Proiectul elaborat de SGG, în martie 2026, prevedea următoarele:

Întrucât, potrivit art.66 alin.(1) din Constituţie prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2026 se încheie la sfârşitul lunii iunie, Guvernul a elaborat alăturatul proiect de lege prin care, la propunerea ministerelor interesate, se solicită Parlamentului abilitarea pentru legiferare prin ordonanţe simple, pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului cea de a doua sesiune ordinară a anului 2026.

Prin proiectul de lege sunt stabilite domeniile în care Guvernul va putea emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare din lunile iulie-august 2026.

Guvernul Bolojan ar fi putut, potrivit proiectului, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice: finanțe și economie, afaceri interne, agricultură, sănătate, transporturi, investiții și proiecte europene.

Numai că demiterea pe 5 mai 2026 a Guvernului Bolojan și lipsa de învestire a unui nou Guvern cu puteri depline în toată această perioadă au generat două tipuri de consecințe:

Guvernul demis nu mai poate adopta ordonanțe de urgență (OUG), ordonanțe simple sau noi politici publice , fiind limitat strict la acte de administrare curentă

, fiind limitat strict la acte de administrare curentă Parlamentul nu a mai putut adopta legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe în perioada vacanței parlamentare (iulie – august 2026) având în vedere că România are în funcție un guvern demis.

În perioada post decembristă a României a mai existat o singură situație în care Guvernul de la București nu a mai putut emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare, însă motivul a fost cu totul altul, nicidecum că România nu are Guvern cu puteri depline.

În vacanța parlamentară de acum 10 ani (iulie – august 2026), Guvernul tehnocrat, condus de Dacian Cioloș la acea vreme, nu a putut adopta nicio ordonanță simplă pe perioada celor două luni de vară, după ce Senatul României a respins definitiv proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe pe perioada vacanței.