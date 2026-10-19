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Primii pași spre restaurarea Palatului Voievodal Curtea Veche din București. Primăria Capitalei anunță lucrări pentru punerea în siguranță

Primăria Municipiului București a anunțat luni că a dat startul lucrărilor de punere în siguranță a Palatului Voievodal Curtea Veche. Muncitorii au început cu igienizarea acestuia, iar primăria estimează că vor fi adunate zeci de tone de gunoaie.
Primii pași spre restaurarea Palatului Voievodal Curtea Veche din București. Primăria Capitalei anunță lucrări pentru punerea în siguranță
Sursa foto: Facebook / Primăria Municipiului Bucureşti
Ioana Târziu
19 oct. 2026, 17:12, Social
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Primăria Capitalei a anunțat luni că muncitorii au intrat în prima curte domnească a Bucureștiului „cu mască la nas și mănuși în mâini”.

Într-o postare încărcată pe Facebook, instituția a anunțat că locul a de venit, în ultimii ani, „un focar de infecție”.

„Mirosuri pestilențiale și degradare la doi pași de Biserica Sf. Anton, de Hanul lui Manuc, de magazine de suveniruri și terase pline de turiști”, se arată în postare.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, „a deblocat acest proiect început în 2018, care ulterior a fost abandonat după doi ani. Nu fuseseră luate atunci nici cele mai mici măsuri de conservare a monumentului istoric care a continuat să se degradeze și să se umple de gunoaie”.

Primăria precizează că zilele acestea vor fi realizate lucrări de igienizare. Se estimează că vor fi adunate zeci de tone de gunoaie.

Ulterior, „muncitorii vor desface actualul acoperiș provizoriu, îi vor repara și întări structura de rezistență”, potrivit instituției.

„După care vor monta o membrană rezistentă la intemperii. Vom asigura protecția zidurilor, a bolților, a suprafețelor expuse factorilor de mediu”, a mai anunțat Primăria Municipiului București.

De asemenea, este precizat faptul că aceste lucrări vor dura trei luni.

După punerea în siguranță, Primăria Capitalei precizează că Palatul Voievodal Curtea Veche va fi restaurat.

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